Livrarea gazelor naturale va fi sistată, în perioada 15-19 august, pe mai multe străzi din zona de centru a capitalei. Primăria precizează că deconectările au loc în legătură cu desfășurarea lucrărilor de reparație planificate de către operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale, transmite IPN.

Sistările anunțate de către SRL „Chișinău-Gaz” sunt impuse de efectuarea unor lucrări de schimbare a armaturii de închidere cu Dn-500 la gazoductul de presiune medie din strada Mihai Eminescu, nr. 29 și strada București, nr. 2.

În perioada enunțată vor rămâne fără gaze 21 de case multietajate (1308 apartamente), 266 case particulare și 178 de consumatori non casnici, amplasați pe următoarele străzi: A. Sciusev; București, 31 August 1989, S. Lazo, Ștefan cel Mare și Sfânt, Toma Ciorbă, C. Stere, P. Movilă, A. Lăpușneanu etc.