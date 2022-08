Viceprim-ministrul pentru Digitalizare, Iurie Țurcanu, face bilanțul realizărilor și progreselor înregistrate cu ocazia împlinirii a unui an de la preluarea mandatului. Potrivit unui comunicat de presă al Guvernului, pe dimensiunea transformării digitale cele mai mari eforturi au fost concentrate pe dezvoltarea rapidă a soluțiilor digitale pentru depășirea crizelor legate de pandemie și a crizei refugiaților, în contextul războiului din vecinătate.

Certificatul digital Covid și fișa epidemiologică digitală au facilitat și simplificat procesul de monitorizare și gestionare a crizei pandemice, iar printre măsurile tehnologice pentru controlul crizei refugiaților se numără lansarea platformei digitale de ajutor pentru refugiați, obținerea IDNP digital pentru refugiați, soluția digitală de programare online pentru zboruri destinate transportării cetățenilor ucraineni spre alte state.

„Am adus inovația în instituțiile publice și le-am transformat în entități care comunică digital și oferă servicii electronice moderne pentru cetățeni. Am creat instrumente digitale noi menite să atenueze impactul crizei pandemice și crizei refugiaților. Am construit punți digitale cu statele pro-europene, inclusiv cu România pentru un parcurs promițător al R. Moldova spre integrarea europeană. Am perfecționat legislația națională și am ajustat-o la cerințele și standardele internaționale pentru a plasa Moldova în rândul statelor recunoscute și avansate din punct de vedere digital, dar mai avem încă multe proiecte în derulare pe care le vom perfecționa și definitiva în perioada următoare”, a menționat Iurie Țurcanu.