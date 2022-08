Guvernarea se pregătește intensiv de sezonul rece și are deja mai multe scenarii de intervenție. Declarația a fost făcută de premierul Natalia Gavrilița în cadrul emisiunii ”Ediție Specială” de la Radio Moldova.

Ea a explicat și de ce nu a mers la Moscova pentru a negocia un preț mai bun la gaz, fapt pentru care a fost criticată de opoziție atât ea, cât și președintele Maia Sandu.

”Îndemn opoziția care crede că poate negocia mai bine să se gîndească la poporul nostru și să facă tot posibilul ca noi ca țară să facem tot posibilul pentru poporul nostru. Orice vizită, orice discuție se pregătește și dacă nu am mers la Moscova este pentru că știam că nu există deschidere sau nu vom obține rezultatul dorit. În plus trebuie să meargă persoana care este responsabilă de domeniu și să obțină cele mai bune rezultate comerciale într-o negociere profesionistă” a declarat Gavrilița.

Premierul a menționat că nu este corect ca de dragul unui preț mai mic pe termen scurt să se facă cedări pe termen lung.

”Noi vedem că au obținut condiții mai bune cei care permit utilizarea rețelei de transport sau au mers la anumite cedări politice. Toți știu că noi avem regiunea transnistreană, cred că este foarte corect că am insistat să avem o discuție profesionistă pe termenii comercial și nu am vrut să sacrificăm interesele de termen lung al țării pentru un preț mai mic pe termen scurt. Noi trebuie să ne gîndim la ce are nevoie țara ca să fie țara mai rezilientă, dar nu este doar despre noi, este vorba despre țara noastră, despre copiii și viața lor de viitor. Îmi pare rău că am pierdut atâția ani” a declarat premierul.