492 de proiecte vor fi finanțate din Fondul național privind dezvoltarea regională și locală (FNDRL), în perioada 2022-2023. Reprezentanții Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale spun că numărul mare al proiectelor depuse a depășit așteptările autorităților centrale, iar din acest motiv a fost selectat câte un proiect pentru fiecare localitate. Lucrările pentru majoritatea proiectelor vor începe chiar din luna septembrie, notează IPN.



La concursul privind finanțarea proiectelor de dezvoltare a localităților din cadrul programului „Satul European” au fost depuse 728 de dosare, însă de bani vor beneficia doar 492 de proiecte. Reprezentanții Guvernului spun că a fost selectat doar câte un proiect pentru fiecare localitate, întrucât statul nu dispune de suficiente fonduri pentru a finanța toate necesitățile autorităților publice locale.



„Din totalul proiectelor finanțate se regăsesc proiecte de asigurare cu apă potabilă, dar sunt și proiecte de dezvoltare strategică, cum ar fi cele de eficiență energetică. Am încercat să asigurăm un echilibru la nivelul necesităților stringente pe care le au localitățile. Am fost surprinși de numărul mare de proiecte pe care l-am avut, dar asta ne motivează să căutăm mijloace financiare pentru a suplini acest fond. Noi ne-am limitat la un singur proiect per localitate, pentru ca un număr cât mai mare de localități să primească fonduri, dar și pentru a dezvolta capacitățile instituționale ale primăriilor. Specificul acestui program este că primăriile vor implementa direct proiectele. În septembrie ar trebui să începem desfășurarea licitațiilor, iar pentru unele tipuri de proiecte vor începe lucrările propriu-zise”, a spus secretarul de stat al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Ana Mardare, în cadrul emisiunii „Obiectiv Comun” de la TVR Moldova.



Din numărul total al proiectelor, 152 sunt destinate construcției, extinderii, reabilitării sau modernizării sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare. De asemenea, 120 de proiecte vizează construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice.



„Prioritară pentru oamenii satelor noastre este apa potabilă. Satele ar trebui să dispună de sisteme de canalizare, și bineînțeles, toată lumea își dorește să circule pe drumuri bune. De asemenea, instituțiile școlare și preșcolare necesită sprijin din partea statului pentru a dispune de condiții normale de educație. Primăria Dănceni, a depus două proiecte în cadrul programului Satul European, a fost selectat doar proiectul de dezvoltare a sistemului de canalizare și stației de epurare. Noi avem asigurată în proporție de 60% rețeaua de canalizare, dar pentru a crea condiții pentru toți cetățenii mai avem nevoie de suport financiar. În cadrul programului am primit 10 milioane de lei și urmează să înceapă lucrările, e vorba de 5,4 km rețea de canalizare”, a spus primarul satului Dănceni, Victoria Guranda.



Pentru proiectele de dezvoltare regională din cadrul programului „Satul European” au fost alocate două miliarde de lei. Suma este de 4 ori mai mare față de investițiile în dezvoltarea locală de anul trecut.