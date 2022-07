A susținut cauza reîntregirii neamului românesc, a luptat pentru integritatea și independența Republicii Moldova, a fost învinuit pe nedrept de ”acțiuni de terorism împotriva puterii sovietice”. Este vorba de Ilie Ilașcu, unul dintre liderii Mișcării de Eliberare Națională a Moldovei, care împlinește astăzi 70 de ani. Chiar dacă a plecat de ani buni din Republica Moldova, locuitorii comunei Taxobeni își aduc aminte cu drag de eroul român al războiului de pe Nistrul, scrie Nord News.

Ilie Ilașcu s-a născut pe 30 iulie 1952 în comuna Taxobeni, raionul Fălești. Provine dintr-o familie de țărani, Natalia și Ștefan Ilașcu.

”Noi am fost o familie de țărani, colhoznici au fost părinții. Ne duceam la „norme”, ajutam părinții. Vara îi ajutam pentru că în timpul anului frecventam școala. Când eram în vacanță ne duceam la prășit, lucram în grădină sau vie, culegeam poama.”, a adăugat, Eugenia Hariuc, sora lui Ilie Ilașcu.

”În familie am fost patru frați. Ilie a fost mai mare, pe urmă eu, Iurie și Eugenia. Tata l-a colhoz a lucrat ca lucrător de rând, mama tot la colhoz, a fost și ea lucrătoare de rând, ducea „normele””, a declarat Ana Scutaru, sora lui Ilie Ilașcu.

Anatol Țurcanu a trăit pe aceeași uliță cu familia Ilașcu. Bărbatul de 76 de ani își aduce aminte cu drag de copilăria petrecută împreună cu Ilie Ilașcu.

”Ne-am împăcat bine și la școală și în mahala. A fost un om tare bun, cuminte. Am crescut împreună, ne-am jucat împreună. Ne jucam în „zduchi”, „arșîși”, în „bunghi” ne jucam, în „copeici”, așa cum era înainte. Eram nu departe unul de altul, două case ne despărțea pe noi. Învăța foarte bine, avea note de cinci la toate obiectele. A fost eminent la noi în școală. Era pildă pentru alți elevi.”, a menționat Anatol Țurcanu, locuitor s. Taxobeni.

Nina Odaină și Ilie Ilașcu au fost colegi de clasă. Femeia își amintește că în clasă erau 24 de elevi, dintre care 6 băieți și 18 fete.

”Noi am început să învățăm cu Ilie Ilașcu din clasa întâi și am învățat până în clasa a opta. Împreună am fost. El stătea înaintea mea pentru că era scund, iar eu din spate. Mai copiam de la el pentru că era deștept. Era un băiat cuminte, liniștit, învăța foarte bine, era cel mai bun elev din clasă. Era bine educat, avea părinți muncitori. Nu era bătăuș, nu se bătea cu nimeni.”,a spus Nina Odaină, colegă de clasă.