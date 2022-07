Rezultatele reorganizării universităților prin absorbția unor instituții de învățământ superior de către altele vor fi vizibile într-un an, doi. O spune rectorul Universității de Stat din Moldova care se arată convins că reforma va spori calitatea studiilor și va duce la modernizarea infrastructurii universitare. În același timp, rectorul Universității Tehnice din Moldova spune că, deocamdată, niciun angajat al instituțiilor absorbite de UTM nu a rămas fără un loc de muncă, însă admite că angajații din sfera contabilității sau resurselor umane nu se vor regăsi la UTM, notează IPN.



Rectorii Universităților care au absorbit alte instituții de învățământ superior și Institute de Cercetare spun că reforma era una imperios necesară, în contextul numărului tot mai redus de studenți. Potrivit lor, reorganizarea permite investiții masive în infrastructura universitară, fiind modernizare laboratoarele, aulele universitare, căminele studențești.

Rectorul UTM spune că instituția a fost nevoită să se adapteze rapid noilor realități și să-și intensifice comunicarea cu candidații la înscriere, în contextul în care Universitatea Agrară a devenit parte a UTM. De asemenea, Viorel Bostan recunoaște că o parte dintre angajații Universității Agrare nu se vor regăsi în noua organigramă UTM.

”Noi am fost luați prin surprindere de această reformă, care era una absolut necesară. Noi am aflat de această fuziune prin absorbție la mijlocul lunii iulie și trebuia să ne pregătim și pentru admitere, dar am depus toate eforturile ca acei care doresc să-și facă studiile pe profil agrar sau medicina veterinară să nu întâmpine impedimente la depunerea actelor. Am păstrat un punct de admitere în campusul Universității Agrare, ne-am activizat și pe rețele ca să-i informăm unde pot depune actele. Deocamdată, niciun om nu și-a pierdut locul de muncă de la anunțarea acestei reforme, noi trebuie acum să revizuim organigrama instituției și să vedem statele de funcții. Sigur, de la contabilitate, resurse umane, relații internaționale, nu toți, probabil, se vor regăsi la Universitatea Tehnică”, a spus rectorul UTM, Viorel Bostan.