Agricultorii din Republica Moldova vor beneficia de echipament agricol de ultimă generație. 48 de tractoare de producție japoneză, destinate utilizării în plantațiile multianuale, au fost livrate, astăzi, în cadrul Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Agenţia Japoneză pentru Cooperare Internaţională.

Prezentă la eveniment, prim-ministra Natalia Gavrilița a mulțumit Guvernului Japoniei pentru creditul preferențial, în valoare de 18,7 milioane de dolari, acordat în cadrul Proiectului de „Modernizare a tehnicii și echipamentului agricol”. Resursele financiare vor fi utilizare pentru îmbunătățirea productivității, iar agricultorii vor putea accesa banii pentru a beneficia de tehnică și echipament agricol la un preț redus, cu posibilitatea de achitare în rate și fără gaj. O mare parte dintre tractoarele livrate, astăzi, au fost deja contractate de întreprinzătorii moldoveni și urmează a fi transmise beneficiarilor în decursul următoarelor săptămâni.

„În această perioadă grea, în care țara noastră s-a pomenit cu mai multe crize în același timp, inclusiv și perioada de secetă, sectorul agroalimentar rămâne în continuare o prioritate pentru Guvern. Împreună cu Ministerul Agriculturii și cu alți actori implicați în sector vom oferi posibilitatea ca fermierii noștri să poată procura tehnica agricolă în condiții financiare preferențiale”, a spus Natalia Gavrilița.

De asemenea, prim-ministra a menționat că Executivul își va concentra, în continuare, eforturile pe sporirea gradului de tehnologizare a sectorului agroalimentar - proces care va contribui la diminuarea costurilor de producere și asigurarea accesului populației noastre la produse ieftine și calitative.

„În ultimele luni, am avut mai multe întâlniri cu producătorii agricoli, am identificat problemele și necesitățile lor și am venit cu un pachet de măsuri pentru a-i susține. Am decis rambursarea în proporție de 100 de procente a accizei la motorină. Acum, este important să asigurăm alinierea producției agricole autohtone la cerințele pieței globale, iar în acest context sunt extrem de necesare investițiile pentru modernizarea acestui sector”, a mai declarat șefa Executivului.

În total, din împrumutul acordat de Agenţia Japoneză pentru Cooperare internaţională vor fi procurate 72 de tractoare. Alte 24 de unități urmează să fie livrate până la începutul lunii august. Creditul preferențial a fost acordat pentru o perioadă de 40 de ani, având o rată a dobânzii de 0,1% și o perioadă de grație de 12 ani.