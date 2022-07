În acest an recolta de grâu este mai mică față de anul trecut, dar securitatea alimentară a țării este asigurată! O spune ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vladimir Bolea, potrivit căruia seceta a compromis o parte din grâu, însă roada asigură consumul intern al țării. De asemenea, potrivit oficialului agricultorii își țin grâul în hambare pentru că prețul de export este unul foarte mic, notează IPN.

Ministrul Agriculturii spune că recoltarea grâului încă nu este finalizată în nordul Republicii Moldova, însă potrivit prognozelor recolta de grâu la nivel național ar urma să fie de aproape 800 de mii de tone. Recolta este mai mică față de anul trecut când s-a înregistrat o roadă record de 1,5 milioane de tone de grâu.

„Într-o săptămână se termină recoltarea grâului. Recolta grâului este foarte diferită în acest an în Republica Moldova, de la 1,5 tone la hectar în unele raioane, sudul are o medie 2,5 tone. În nordul țării recolta e de 4,5 – 5 tone la hectar. Noi avem un consum intern pentru persoane de 330 de mii de tone și încă 150 de mii de tone se consumă pentru grâu furajer. În acest an, din prognoze așteptăm în jur de 700-800 de mii de tone de grâu. E mult mai puțin decât anul trecut, dar în anul 2020 Republica Moldova a raportat o cantitate de 565 mii de tone de grâu. În acest an, pentru a asigura consumul intern, ne ajunge”, a spus Vladimir Bolea în cadrul emisiunii „Cabinetul din Umbră” de la JurnalTV.

Potrivit ministrului, sunt sistate aproape complet exporturile de grâu, întrucât prețul nu este unul avantajos. Vladimir Bolea spune că agricultorii țin grâul în depozite, nu se grăbesc să exporte la prețuri mici și așteaptă vremuri mai bune. Potrivit oficialului, capacitatea de depozitare a cerealelor în elevatoarele din Republica Moldova este de peste 1 milion de tone.

„Exporturile sunt foarte slabe, cantitățile sunt foarte mici. Scăderea de preț a început acum două săptămâni și este cauzată de faptul că merge recolta și e grâu din abundență, marea majoritate a agricultorilor își achită datoriile din primăvară. Al doilea factor este că a fost o roadă mare în Canada, SUA, Rusia și din acest motiv, la fel, au scăzut prețurile. Al treilea motiv obiectiv este că și Ucraina a început exportul și exportă și în România. Prețurile nu sunt mari, de aceea agricultorii care au posibilitatea să mai țină grâul, îl țin pe stoc, mai așteaptă un alt preț”, a mai spus ministrul Agriculturii.

Potrivit ministrului, seceta din acest an a compromis marea majoritate a recoltei de porumb. Totuși, în fiecare an Republica Moldova produce 280% din necesarul de porumb pe care-l are țara pentru consum intern. Potrivit ministrului Agriculturii, Republica Moldova mai are stocuri de 700 de mii de tone de porumb.