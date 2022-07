Compania Dionysos-Mereni aflată în proces de insolvabilitate vrea să își recupereze activele în sumă de 3 mil. de lei, dar procurorul Alexandru Găină a intentat un proces penal pentru escrocherie, scrie realitatea.md.

Oleg Șeinman reprezentatul Dionysos-Mereni a declarat într-o conferință de presă că, „timp de trei ani compania încearcă să își recupereze activele pe care le administrează Univers-Vin. Am atacat în instanța de judecată compania pentru compensarea bunurilor, dar procurorul a calificat acest lucru drept escrocherie și a intentat un proces penal”.

Avocatul lui Șeiman, Maxim Belinschi spune că procesul este tergiversat intenționat, iar judecătorii aplică alte standarde decât cele legale, asta deși noi am depus recurs la Curtea de Apel Chișinău.

În cazul procurorului Alexandru Găină acesta sub un pretext inventat, a organizat pornirea urmării penale, pentru a-şi ajuta prietenul apropiat Oleg Roşca, administratorul Univers-Vin, în acţiunile ilicite de deposedare de bunuri a companiei Dionysos-Mereni aflată în proces de insolvabilitate.

Astfel, toată situaţia a început în anul 2015, când întreprinderea Dionysos-Mereni a transmis companiei Univers-Vin, administrată de Oleg Roşca, vin în cantitate totală de 33 301,30 dal (cu sinecostul mai mult de 3 mln. lei) pentru distilare şi a achitat în avans pentru serviciile prestate suma de 60 000 lei.

În anul 2018, în urma inventarierii efectuate, s-a constatat lipsa vinului în cantitate de 33 301,30 dal și concomitent netransmiterea de către Univers-Vin a distilatului de vin, astfel că administratorul insolvabilităţii şi reprezentanţii Dionysos-Mereni au întreprins demersuri pentru a clarifica situaţia creată, însă administratorul Univers-Vin, Oleg Roşca, a refuzat categoric orice întâlniri şi remiterea bunurilor care sunt proprietatea Dionysos-Mereni, transmiţînd într-un final un sms cu conţinut insultător „Văd că visaţi mln”.

Au trecut mai bine de 3 ani de când societatea Dionysos-Mereni încearcă fără succes să-și restituie proprietatea în valoare de circa 3 milioane de lei, deținută ilegal de societatea Univers-Vin.

În urmă cu 3 ani, în iulie 2019, am susținut o conferință de presă, la care am vorbit despre presiunea fără precedent a Procuraturii Anticorupție, reprezentată de procurorul Alexander Gaină, exercitată asupra întreprinderii Dionysos-Mereni pentru îndrăzneală în instanță, în totalitate. Acest procuror a deschis un dosar penal împotriva reprezentanților Dionysos-Mereni, considerând introducerea unui proces civil o tentativă de înșelăciune și abuz de autoritate.

Apoi am fost forțați să ținem propria noastră conferință de presă după conferința de presă a proprietarului Univers-Vin (Oleg Roșca), la care s-a prezentat ca victimă a unui sechestru de raider a întreprinderii sale presupus organizate de noi, Dionysos-Mereni.

Am intentat un proces împotriva domnului Roșca pentru protecția onoarei și a demnității și am dovedit în instanță că tot ceea ce a spus la conferința de presă a fost o minciună. În luna mai a acestui an, instanța Chișinău a emis o hotărâre, obligând-ul pe Roșca să infirme informațiile false și să ne plătească daune morale.

În baza plângerii noastre, Procuratura Generală a verificat împrejurările cauzei penale și în martie 2020 a încetat-o ​​cu formularea – din lipsa dovezilor, indicând că litigiul dintre cele două întreprinderi este un proces civil, fără intervenția procuraturii. Procuratura Generală a precizat că dosarul penal a fost deschis ilegal.

„Am depus o plângere la Consiliul Suprem al Procurorilor cu privire la acțiunile ilegale ale procurorului Gaină, iar în mai 2022 Consiliul Procurorilor a dat curs plângerii, recunoscând acțiunile procurorului ca fiind o încălcare gravă a legii. Hotărârea Consiliului Procurorilor conține următoarea concluzie: chiar și cu cunoștințe juridice de bază, se putea înțelege că nu a existat nimic de ordinul unui proces penal în acțiunile reprezentanților Dionysos-Mereni, și cu atât mai mult, un procuror cu 5 ani de muncă. experiența ar fi trebuit să înțeleagă asta”, susține avocatul Dionysos Mereni.

Proprietarul și directorul Univers-Vin, Oleg Roșca, a făcut recurs împotriva deciziei Procuraturii Generale de clasare a dosarului penal, cerând ca acesta să fie anulat și trași la răspundere penală reprezentanții Dionysos-Mereni – de fapt, băgați în închisoare, pentru faptul că am îndrăznit să-i dăm în judecată compania.

Instanța a respins plângerea Univers-Vin, precizând că litigiul cu Dionysos-Mereni este op cauză civilă și nu există nimic penal în acțiunile reprezentanților săi. Instanța de fond a recunoscut ca întemeiată și absolut legală decizia Procuraturii Generale de a înceta dosarul penal.