Procurorii anticorupție au ridicat mai multe documente, suporturi tehnice de stocare a informațiilor, ștampile și alte obiecte în cadrul unor percheziții efectuate pe parcursul zilei de 26 iulie. Mai exact, menționează PA, au fost efectuate percheziții în peste 10 locații, în cadrul unui dosar penal pornit pe faptul spălării banilor.

Conform informațiilor prezentate, în dosar sunt vizați mai mulți locuitori ai capitalei care ar fi pus la cale și au creat o schemă frauduloasă de legalizare a mijloacelor financiare obținute din surse ilicite de venit. În acest sens, aceștia au creat și înregistrat mai multe companii pe fondatori diferiți care, în realitate, erau gestionate de fapt de una și aceiași persoană.

Banii uneia din aceste companii care presta servicii IT, proveniți din evitarea achitării taxelor și impozitelor la stat, precum și din tranzacții fictive încheiate cu alte entități juridice, sub pretextul prestării acesteia de către alte companii implicate în această schemă prejudiciabilă a serviciilor de vulcanizare, de ornamentare și de altă natură, erau transferate fictiv între persoanele juridice investigate, astfel banii respectivi erau introduși ulterior în circuitul legal. Prin această metodă, într-o perioadă de un an și jumătate, făptuitorii au obținut ilegal suma de cel puțin 5 334 907 lei.

Probele ridicate urmează a fi cercetate în cumul cu alte date administrate pe caz. Totodată, anunță PA, pe acest caz a fost reținută o persoană pe un termen de 72 ore.