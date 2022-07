Un nou an de studii vine cu noi specialități în cadrul instituțiilor de învățământ superior. În Republica Moldova a fost lansat Programul Profesiile Viitorului, care presupune deschiderea unor specialități noi: Animație, Dezvoltare Jocuri și New Media. Profesorii spun că universitățile își propun să pregătească specialiști care vor corespunde necesităților pieței muncii, în pas cu era inovațiilor și tehnologiilor informaționale, notează IPN.

De la 1 septembrie, tinerii din Republica Moldova vor putea opta pentru o diplomă de studii superioare la specialități precum Animație, Game Design și New Media. Noile specialități se vor regăsi la USM, UTM și Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, instituții care își propun să formeze specialiști pentru profesiile viitorului.



„Universitatea Pedagogică „Ion Creangă” își completează oferta educațională cu două programe, este vorba de game-design și animație. Aceste două programe sunt deschise în cadrul Facultății Arte Plastice și Design. Cei care solicită să depună actele la aceste două programe o pot face până în 2 august. Aceste două programe țin de laboratoare specializate și tehnologii informaționale. Vrem să le oferim studenților noi oportunități de angajare, aici, acasă. Aceste programe sunt deschise la solicitarea pieței muncii, a bussines-ului care așteaptă angajați pe viitor. Sunt sigură că studenții chiar din primul an vor avea oportunități de angajare, part-time și vor combina armonios partea teoretică cu cea practică. Prin deschiderea acestor programe creăm aici, în Republica Moldova un climat profesional nou”, a spus Alexandra Barbăneagră, rectorul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” în cadrul emisiunii „Obiectiv Comun” de la TVR Moldova.



În prezent, industria de dezvoltare a jocurilor video o depășește ca mărime pe cea producătoare de filme. Potrivit datelor oficiale, la nivel european peste 100 de mii de tineri lucrează în această industrie, iar în următorii ani, sectorul va avea nevoie de 80.000 de specialiști noi.



„La UTM lansăm programul Game Design. Pentru programul Designul jocurilor avem profesori din cadrul universității, dar și profesori invitați pentru cele 700 ore practice. Noi încercăm să implementăm necesitățile societății. Acest program va avea o durată de 3 ani, noi am încercat să elaborăm programul concentrat ca să avem la finalul studiilor adevărați profesioniști”, a spus decanul Facultății Textile și Poligrafie din cadrul Universității Tehnice a Moldovei, Sergiu Tronciu.



O specialitate nouă pentru Republica Moldova este New Media. Aceasta se va regăsi la ciclul licență în cadrul Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării (USM). New Media este domeniu care combină diverse medii pentru a crea conținut informativ și captivant care include fotografii, imagini video, editare video și audio, design web, arte grafice și animație.