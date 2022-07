Caz șocant în satul Cuhnești din raionul Glodeni. Preotul din localitate ar fi încercat să abuzeze sexual un minor de doar 12 ani din satul vecin, Bisericani. Totul după ce duhovnicul ar fi petrecut cu niște săteni pe malul Prutului, unde ar fi consumat și băuturi alcoolice. După ce l-a plimbat pe minor cu automobilul, preotul a găsit un pretext pentru a-l invita la el în casă, unde ar fi avut loc tentativa de viol. Din fericire, băiatul a reușit să fugă, scrie NordNews.MD.

„E un idiot acel om pentru că un om deștept nu face așa ceva și nu-și pune mintea cu un copil de 12 ani.”

„E un om fără minte. Un om sănătos nu face așa ceva.”

„Sunt șocată. Nu am auzit așa ceva. Sincer vorbesc”, spun localnicii.

Bănuitul este preotul Egumen David Roșca în vârstă de 39 de ani, care slujește în mai multe sate. Acesta a fost reținut pentru 72 de ore.

„L-a luat în mașină și l-a adus aici, acasă. Și a încercat să facă ceva cu el. A claxonat o mașină la poartă, iar el îi spune: „Tu stai în casă, că mă duc eu”. Copilul, săracul, a fugit dezbrăcat, doar într-un maiou și a sărit gardul. După el a venit poliția dimineața”, povestește un martor.

O rudă de-a băiatului ne-a povestit că minorul a alergat câțiva kilometri și a ajuns la poarta lui în lacrimi.

„A venit direct la mine. A început să plângă și zice, iată ce am pățit. Băiatul niciodată nu s-a gândit că părintele poate să facă așa ceva, a avut încredere în el și s-a dus cu mașina. Părintele i-a tras pantalonii scurți în jos, chiar băiatul mi-a povestit, și a început… Noi am chemat poliția, lasă-i să se lămurească. Acum, dacă îi făceam o mamă de bătaie, pe urmă ce, nu era să încerce și la altcineva? Eu nu am observat la el, dar în sat se mai auzea că el iubește băiețeii”, povestește ruda băiatului.

„Bravo părinților, pentru că nu s-au lăsat manipulați și cumpărați cu bani murdari.”

„E un preot venit în sat. Se comporta normal la slujbe. Nici nu te gândeai că poate face așa ceva. Fiecare avem copii. Este o tragedie ce s-a întâmplat”, spun localnicii.

Consătenii preotului povestesc că acesta a fost călugăr și a fost dat afară din cauza unui caz similar.

„El a fost călugăr la Călinești.

„Cei care l-au iertat prima dată și l-au eliberat, aceea sunt mai tare vinovați.”

„El a avut multe tentative de pedofilia din asta, dar l-au scăpat. Prin cunoscuți, a dat bani cred.”

„Sperăm să nu fie corupți și să plătească și să vină înapoi”, spun consătenii preotului.

Vecinii mai povestesc că preotul obișnuia să aducă acasă minori.

„Sunt copii în ograda lui deseori, dar nu se știe cu ce scop.”

„Vedeam copilași pe acolo. Eu mă gândeam că îl ajută la măturat”, spun vecinii.

Oamenii cer o pedeapsă dură pentru preot.

„Să-l ducă de aici, că noi avem copii mulți. Copiii se joacă, se duc cu bicicletele până acolo, până aici. Trece beat, țeapăn de beat la volan cu mașina printre copii. Nici nu claxonează, nimic.”

„Din ce trăiesc ei? Tot e infracțiune. Domne-miluiește toată ziua și mai trebuie duși la lucru, cu BMW-uri, cu milioane. Erau preoți săraci, într-adevăr, slujeau Domnului, dar acum ei trag la nebunii.”

„N-am cuvinte să vorbesc despre așa ceva… Asta e o strășnicie. Eu când am auzit azi, am rămas șocată”, spun sătenii.

Autoritățile locale susțin că este un caz unic în comună și nu-și pot explica cele întâmplate. Băiatul beneficiază acum de consiliere psihologică.

„Mai mult decât cunoașteți dumneavoastră nu cunosc nici eu. Am încercat să iau legătura cu tatăl băiatului pentru că mama nu este acasă. Mi s-a spus că este plecat și astăzi la Glodeni împreună cu băiatul. Am rămas și eu uimită, șocată, nu pot să mă exprim”, relatează Angela Ceban, primara comunei Cuhnești, raionul Glodeni.

Reprezentanții Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove nu au răspuns la telefon pentru a comenta comportamentul preotului. Iar Episcopul de Bălți și Fălești, Marchel, cu care părintele bănuit a ținut mai multe slujbe, a evitat să vorbească cu jurnaliștii. Episcopul s-a dat drept o altă persoană, deși l-am sunat la numărul personal de telefon și chiar i-am recunoscut vocea.

Episcopul de Bălți și Fălești, Marchel: „Nu e Episcopul Marchel. Ce să-i transmit? Îi voi transmite.”

Reporteră: „Puteți să ne oferiți un comentariu?”

Episcopul de Bălți și Fălești, Marchel: „Eu nu pot, dar el e ocupat. Eu îi voi transmite. Atât.”

Poliția a demarat o cauză penală și a audiat deja mai mulți martori.

„Poliția a fost sesizată la 24 iulie, pentru investigarea unui caz de tentativă de viol, care ar fi avut loc într-o localitate din raionul Glodeni. Cazul a fost înregistrat de Poliție, pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, fiind pornită o cauză penală. O persoană suspectă a fost reținută pentru 72 de ore”, a declarat Eugenia Molceanov, ofițerul de presă al Inspectoratelor de Poliție Bălți, Fălești și Glodeni.

Amintim că, anul trecut, un preot al unei mănăstiri din municipiul Chișinău a fost condamnat la 16 ani de închisoare și obligat să plătească un prejudiciu moral în sumă de 100.000 lei, după ce a abuzat-o sexual, timp de trei ani, pe fiica femeii cu care era în relații de concubinaj.