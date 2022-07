Ministerul Sănătății (MS) a publicat raportul privind situația epidemiologică privind infecția cu noul coronavirus și procesul de vaccinare împotriva COVID-19, pentru săptămâna 18 - 24 iulie.

Potrivit raportului, numărul total de cazuri în R. Moldova a ajuns la 532 143, numărul total de decese - 11 608 și numărul total de teste - 3 439 293.

Incidența din ultimele 7 zile pentru R. Moldova este de 155,3 la 100 mii populația.

Totodată, conform raportului, Chișinău se află sub cod roșu cu o incidență de 350 la 100 mii populație. În același timp, 20 unități administrative (19 raioane și municipiul Bălți) se află sub cod portocaliu, 11 - sub cod galben, iar 5 - sub cod verde.

Numărul cazurilor de infectare în rândul lucrătorilor din sistemul medical a ajuns la 32 764, iar cazurile de infectare în săptămâna 29 au ajuns la 373. Totodată, numărul cazurilor totale de infectare în rândul copiilor a ajuns la 43 681, iar cazurile din ultimele 7 zile au ajuns la 765.

Cât privește progresul vaccinării, în perioada 18-24 iulie cu doza I s-au vaccinat 746 persoane, cu doza II - 356, cu doza booster - 2116. În același timp, s-au vaccinat 125 minori. Numărul total de persoane vaccinate cu schema completă 1 067 376.