Igor Boțan, expert permanent al proiectului IPN „Dezvoltarea culturii politice în dezbateri publice”, spune că multitudinea de alerte false cu bombă raportate în Republica Moldova în ultima perioadă trebuie privită în context, iar fiecare incident trebuie tratat cu toată vigilența.

Comentând declarațiile făcute recent de șefa statului și președintele parlamentului, precum că alertele false ar fi acțiuni bine puse la punct pentru destabilizarea situației politice din Republica Moldova, Igor Boțan crede că este important să se clarifice, dacă amenințarea vine din interior sau din exterior. Potrivit lui, având în vedere că avem un război în preajmă, chestiunea trebuie abordată foarte serios.

„Vedem că un anumit stat, membru permanent în Consiliul de Securitate (ONU), din 2014 subminează metodic arhitectura securității regionale. Acest stat și-a creat un fel de ancore, regimuri separatiste pe teritoriul fostei Uniuni Sovietice, pe care le folosește acum, încercând să le dezghețe pentru a-și atinge scopurile geopolitice – să refacă spațiul pe care l-a controlat cândva Uniunea Sovietică sau Imperiul Rus (...) Noi nu știm cu certitudine, dar această abordare trebuie luată în considerare”, a declarat expertul în cadrul unei dezbateri IPN la subiect.

„Există și situația internă – suprapunerea câtorva crize, iar persoanele cu cele mai înalte funcții în stat consideră că pericolul de destabilizare, de creare a haosului persistă și din partea forțelor politice interne. Pentru că orice haos precedă o nouă ordine. Sigur, noi vedem aceste presiuni care se fac asupra politicului din Republica Moldova în vederea schimbării comportamentului. Mă refer la atitudinea față de războiul din Ucraina, insistența ca autoritățile să reia dialogul cu Federația Rusă în ceea ce privește soluționarea problemei prețului la gaze ș.a. Deci, este o situație extrem de complexă”, a adăugat Igor Boțan.

Potrivit lui, autoritățile trebuie să privească în context un șir de „reacții extrem de virulente” la unele evenimente recente. „Am văzut o reacție virulentă la acordarea Republicii Moldova statutului de țară candidat UE. Am văzut atitudini virulente din partea unor cercuri după ce Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a declarat că privește Transnistria ca pe un teritoriu ocupat de Federația Rusă. Am văzut cazul Belarusului, cu aeronava Ryanair (care a fost deturnată) pentru arestarea unei persoane. Vedem că teroarea este aplicată împotriva populației civile din Ucraina. Am văzut că Rusia a stabilit o listă a țărilor neprietene, în raport cu care, înțeleg eu, Rusia poate să-și permită multe lucruri pentru că vrea o nouă ordine mondială. Știm că există grupuri criminale organizate, cel puțin așa ne spun autoritățile din Republica Moldova, care au interesul să destabilizeze situația. Deci, un șir de factori care trebuie analizați toți”.

Totuși, până se clarifică lucrurile, expertul atenționează că există un factor „extrem de periculos”. „Noi începem să ne deprindem cu aceste avertismente. Deprinderea înseamnă că dacă ele vor continua, le vom califica pe toate drept potențial false. Dar noi nu știm ce e în mintea celor care planifică destabilizarea și cum pot ei proceda. De aceea vigilența este extrem de importantă. Și desigur, autoritățile trebuie să comunice cu cetățenii și să le explice ce se întâmplă și care ar putea fi cauzele acestei avalanșe de alerte false”, a spus analistul politic.

Igor Boțan a remarcat, în context, că autoritățile nu se grăbesc să împărtășească cu populația versiunile pe care le examinează, dar a salutat crearea unui grup de investigație care se ocupă de alertele false.

