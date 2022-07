Șeful CNA: Partidul „ȘOR” ar putea fi radiat din registrul partidelor politice

Directorul Centrului Național Anticorupție, Iulian Rusu, susține că operațiunea de joi, 21 iulie, a vizat mai multe locații ale Partidului „ȘOR” și ține de suspiciunea de finanțare ilegală a formațiunii politice. De asemenea, demnitarul a menționat că, dacă se dovedește că Partidul „ȘOR” a fost finanțat ilegal, acesta va fi radiat din registrul partidelor politice. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Punctul pe AZi” de la TVR MOLDOVA.

Potrivit lui Rusu, pentru a consolida probatoriul, procurorii CNA au solicitat de la judecătorul de instrucție aprobarea efectuării de percheziții.

Șeful CNA a vorbit în cadrul emisiunii și despre validitatea probelor acumulate până acum.

„Decizia în ce privește pertinența probelor o ia judecătorul. Cu toate acesta, un test de admisibilitate a deja a fost aprobat de judecătorul de instrucție în momentul în care noi am prezentat probe legate de finanțarea ilegală. Au fost prezentate și unele înregistrări, în care am schimbat intenționat glasul și am blurat fețele ca să nu fie posibilă identificarea. Pentru a demonstra, cerem un arsenal și aceasta este doar o mică părticică”, a spus Iulian Rusu.