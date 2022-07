Republica Moldova trebuie să aplice transparența și răspunderea pentru folosirea corectă a banilor din asistența internațională pentru dezvoltare. Este necesar ca autoritățile naționale să ofere publicului informații exacte și complete despre modul în care condiționalitățile aplicate Republicii Moldova de către Uniunea Europeană sunt implementate, oferind cetățenilor săi posibilitatea de a verifica măsurile și răspunsurile luate de către Guvernul central în vederea atingerii obiectivelor de aderare, consideră membrii Comitetul pentru Unitate și Bunăstare (CUB), care salută faptul că Republica Moldova a obținut statutul de țară candidat UE.

Într-o declarație a CUB, membrii comitetului susțin că „este imperativ ca guvernul să răspundă atât în fața UE (autorităților politice și contribuabililor europeni), cât și în fața cetățenilor moldoveni asupra modului în care folosește asistența primită, fiind responsabilă și transparentă pentru a răspunde exigenței de europenizare și democrație. Cerem partenerilor europeni vigilență maximă, reguli stricte și monitorizare extinsă a procesului de achiziții de resurse energetice din surse externe pentru Republica Moldova. Imensa criză care se apropie rapid nu va ierta niciun fel de ambiguități, complicități ori abordări „business as usual”.



Totodată, semnatarii declarației consideră că evaluarea progresului în utilizarea sprijinului acordat de Uniunea Europeană trebuie să fie accesibil cetățenilor și societății civile într-un mod cât mai transparent, deschis și exhaustiv, evitând situațiile incredibile în care monitorizările sunt rezolvate prin structuri afiliate politic (co-opted „proxies”).



„UE este proiectul strategic care poate transforma esențial societatea, economia și statul Republicii Moldova, oferindu-le cetățenilor săi o șansă istorică de a se reuni liber în spațiul civilizațional european. O șansă pe care nu o putem rata. Cu atât mai mult este esențial să urmărim instituirea unor mecanisme riguroase de monitorizare a modului în care sunt folosite resursele alocate de Uniunea Europeană pentru consolidarea statului și rezilienței în Republica Moldova, alte finanțări de sprijin prevăzute sub formă de granturi și credite în anii 2021-2022”, se menționează în declarația CUB.



Membrii Comitetului pentru Unitate și Bunăstare consideră că asistența externă este binevenită și necesară pentru democrațiile emergente din estul Europei, inclusiv pentru depășirea situațiilor de criză prin care trece astăzi Republica Moldova. „Ne aliniem îngrijorărilor exprimate de partenerii pentru dezvoltare europeni și americani cu privire la impactul socio-economic produs de creșterea prețurilor la gazele naturale, inflația galopantă și creșterea costurilor de viață și credem cu tărie că utilizarea asistenței externe trebuie să fie supusă unor monitorizări riguroase. Totodată, dorim să atragem atenția partenerilor noștri externi asupra unor riscuri majore dacă nu vor exista condiționalități ușor de verificat și modalități credibile de evaluare”, se subliniază în declarație.



Semnatarii declarației își exprimă îngrijorarea în legătură cu faptul că până astăzi Comisia Europeană nu a debursat decât o sumă modică din sprijinul de 600 de milioane de euro, anunțat în iulie 2021, pentru susținerea dezvoltării economice. „Nu este clar nici în ce măsură asistența totală de cca 695 mln euro, promisă la 5 aprilie 2022 de circa 30 de parteneri pentru dezvoltare în cadrul conferinței de la Berlin (Platforma de sprijin „Support Moldova”) este utilizată în acest moment pentru scopurile propuse – gestionarea crizei refugiaților, șocul prețurilor la energie și criza economică generată de pandemie în Republica Moldova. Nu excludem că reținerea debursărilor este cauzată de lipsa capacităților de a prezenta proiecte concrete pentru a fi finanțate”, susțin membrii CUB.



Membrii CUB salută vizita recentă la Chișinău a procurorului-șef european, Laura Codruța Kövesi, pentru a preîntâmpina fraudarea unor resurse din asistența promisă de Uniunea Europeană, prevenind abuzuri, nereguli, care ar putea să ne coste perspectiva de aderare. „Este bine cunoscut faptul că sprijinul bugetar presupune un transfer de fonduri către țara parteneră sub rezerva respectării de către aceasta a condițiilor convenite pentru efectuarea plății. Respectarea acestor cerințe constituie o condiție esențială pentru acordarea de sprijin bugetar (principiu cunoscut sub numele de „condiționalitate”). Dacă sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate, se efectuează plata unor tranșe fixe. În plus, există tranșe variabile a căror plată depinde de înregistrarea anumitor progrese în raport cu o serie de condiții specificate”, se precizează în declarația CUB.



Declarația CUB a fost semnată de peste 20 de persoane, între care cercetători politici, ex-ambasadori ai Republicii Moldova, medici, artiști, avocați, primar, profesori universitari etc.