Reforma învățământului superior – un nou motiv de dispute între reprezentanții puterii și cei ai opoziției parlamentare. În timp ce deputații PAS, ministrul educației și unii rectori spun că reforma este necesară în contextul situației demografice precare, opozanții puterii califică reforma drept una lipsită de transparență și cer încă un an pentru dezbateri publice, notează IPN.

Decizia de a comasa mai multe universități și Institute de Cercetare va duce la modernizarea universităților și la creșterea calității studiilor, spun deputații PAS. Potrivit reprezentanților guvernării, reforma va contribui la creșterea competitivității universităților din Moldova pe plan extern.

„Este vorba de consolidarea învățământului superior și cercetării. Această acțiune este destul de întârziată. Este o reformă importantă care se adresează studenților, profesorilor și cercetătorilor. Studenților vrem să le asigurăm un proces de învățare legat de tot ce înseamnă cercetarea modernă. Profesorilor și cercetătorilor vrem să le asigurăm conlucrarea ca să avem universități competitive care să ofere cel mai bun program pentru copiii noștri”, a spus Liliana Nicolăescu-Onofrei în cadrul emisiunii „Bună seara” de la postul public de televiziune.

Rectorul USM Igor Șarov aduce cifre în favoarea reformei și spune că numărul studenților s-a redus considerabil în ultimii ani, iar, potrivit prognozelor, situația demografică în Republica Moldova nu se va îmbunătăți.

„Avem o descreștere a numărului de studenți. De la 132 de mii studenți în anul 2007, la 52 de mii de studenți în anul 2020. Micșorarea numărului de universități este inevitabilă, în același timp trebuie să punem accent pe oameni. Noi nu vom rezista, dacă nu vom investi în cadrele didactice universitare prin creșteri salariale. Al treilea argument are la bază aspectele de infrastructură”, a spus Igor Șarov.

De cealaltă parte, deputații opoziției parlamentare spun că agreează ideea reformării sistemului de învățământ superior, însă acest proces nu ar trebui să aibă loc în grabă. Opozanții puterii acuză guvernarea de lipsă totală de transparență și cer consultări publice cu implicarea tuturor actorilor vizați de această reformă.

„Nu suntem definitiv contra acestei reforme. Dar nu se face o reformă într-un domeniu atât de important de care depinde viitorul țării cu un anunț făcut la televizor de către domnul ministru. Am fost anunțați peste noapte, reforma nu a fost discutată. Pentru această reformă trebuie să se ofere cel puțin un an, să demareze de la anul, de la începutul noului an universitar”, a spus deputatul Blocului PCRM-PSRM, Alla Darovanaia.

„Despre această reformă discutăm de 7 ani, ea este necesară pentru a dezvolta sistemul de învățământ superior și cel al cercetării, fiindcă este în descreștere numărul de studenți. Vârsta media a cadrelor didactice, a cercetătorilor este foarte înaltă. În ultimii ani puțini tineri au venit în sistemul de învățământ superior și în domeniul cercetării. Noi trebuie să concentrăm resursele și să dăm o șansă acestor sisteme să se dezvolte. Pentru aceasta noi vom oferi bani suplimentari universităților pentru modernizare”, a spus ministrul Anatolie Topală.

Reforma învățământului superior presupune că Universitatea de Stat din Moldova se reorganizează prin absorbția Academiei de Administrare Publică, a Universității de Stat de Educație Fizică și Sport și a mai multor Institute de Cercetare din țară. Universitatea Agrară va fi absorbită de Universitatea Tehnică. Academia de Studii Economice se reorganizează prin absorbția Institutului Național de Cercetări Economice. Iar Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” se reorganizează prin absorbția Universității de Stat din Tiraspol și a Universității de Stat „Grigorii Țamblac” din Taraclia.