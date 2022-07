Judecătoria Chişinău a început, vineri, examinarea celui de al doilea dosar penal pe numele procurorului general suspendat, Alexandr Stoianoglo, care a fost trimis în instanţă. Este vorba despre divulgarea datelor urmăririi penale şi inviolabilitatea vieții personale, anunță anticoruptie.md.

Mai exact, lui Stoianoglo i se incriminează că a făcut publice discuțiile dintre fostul șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, și fostul ambasador al UE la Chișinău, Peter Michalko.

În cadrul ședinței de judecată, magistrații au dispus amânarea şedinţei la solicitarea avocatului inculpatului. Apărătorul a anunţat în prealabil instanţa că nu poate să facă act de prezenţă pentru că este plecat peste hotare. Procurorul pe caz, Vasile Plevan, inculpatul şi partea vătămată au declarat că este imposibil ca şedinţa să se desfăşoare în lipsa apărătorului.

Următoarea şedinţă a fost programată pentru data de 27 septembrie. Preşedinta completului de judecată, Natalia Patraşcu, a explicat motivul amânării îndelungate prin începerea perioadei vacanţelor.

Solicitat de reporterii portalului anticorupţie.md, Alexandr Stoianoglo a declarat că pledează nevinovat şi că ar fi vorba de un dosar politic.

„Nu este o premieră când procurorului general i se intentează ceva. N-o să găsiţi nicio persoană în Republica Moldova învinuită pe aşa articol. Învinuirea care mi se aduce reprezintă un abuz. Este o comandă politică. Eu am prezentat informaţii de interes public. Nu am încălcat nimic. Există legislaţia CEDO, care prevede că funcţionarul public nu are dreptul, dar obligaţia de a prezenta informaţia de interes public”, a declarat acesta.