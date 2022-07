În comuna Cuhnești din raionul Glodeni se fură fierul de la stațiile de pompare care au fost funcționale până anul trecut. Învinuită de cele întâmplate este chiar primarul localității Angela Ciobanu, membră a Partidului Politic ,,ȘOR”. Consilierii locali declară că din cele trei stații de pompare, care valorează aproape 7 milioane de lei, s-au furat țevi, pompe, dar și motoare, scrie Nordnews.

Consilierul local, Victor Schin susține că a prins făptașii în flagrant la una din stațiile de pompare, încă pe data de 29 iunie curent.

„Am depistat aici trei persoane care se odihneau, care nici nu încercau să fugă. Când i-am întrebat ce caută aici, ei au spus că păzesc materialele ca să nu le fure nimeni și așteaptă lumina zilei ca să poată să activeze mai departe. Din ce au spus ei, că avem și filmat, primarul a organizat totul. Ei spun că au avut o înțelegere cu primarul, un acord de salariu, când și cum le plătește și așa mai departe”, a declarat Victor Schin.

Alesul local a mai adăugat că stațiile de pompare erau funcționale, iar pagubele s-ar ridica la aproape trei milioane de lei.

„Aici erau motoare, e distrus totul, se vede, erau multe lucruri. Conducte, motoare, încălzitoare, multe, pompe, motoare electrice, macara, panouri și așa mai departe. Un astfel de material de 12 m costă în ziua de astăzi la vreo 40 mii de lei. Acesta nu se consideră fier uzat, e fier întreg”, a dăugat consilierul local.

La stația de pompare numărul trei din satul Clococeni din aceeași comună s-a furat un motor din cele cinci, care sunt în stare funcționabilă. Potrivit consilierilor, un astfel de motor ar costa peste 300 mii de lei.

„M-am deplasat la fața locului și am văzut că lipsește o pompă, un motor electric. Acesta ar cântări aproape o tonă, mai precis 900 și ceva de kg. Cum vă imaginați ca niște oameni să ridice așa o greutate de electromotor ca să îl încarce în ceva, numai cu o macara”, a povestit Iurie Bucatca, consilier local c. Cuhnești, r. Glodeni.

Consilierii dau vina pe primarul comunei. Și făptașii spun că au comis ilegalitatea la indicația Angelei Ciobanu, iar pentru asta au fost remunerați cu aproape 15 mii de lei.

„Organizatorul furtului poate să fie chiar primarul. Acest lucru l-au declarat persoanele care au fost reținute în momentul în care realizau tăieturile la stația numărul trei”, a declarat Sergiu Bețișor, consilier local c. Cuhnești, r. Glodeni.

„Da, ea mi-a dat voie. A vorbit cu bărbatul care a fost cu mine. El m-a luat cu dânsul încolo, a spus că totul va fi legal, dar nu a fost. A spus așa, să le tăiem și să le ducem la primărie. Mai departe nu știu nimic. A fost la comanda ei, nu m-am dus eu singur la 120 km distanță pentru că nici nu știam unde se află”, a povestit Vasile Popovici, locuitor r. Ocnița.

Localnicii susțin că furturile de la stațiile de pompare a apei continuă și că nimeni nu întreprinde nimic pentru a le opri.

„Am auzit că are legătura ceva cu primăria. Ceva legat cu primăria. Fier se fura.”

„S-au furat acolo niște pompe, fier pentru una, alta. Stațiile vechi de pompare demult sunt furate, acolo nu mai ai ce fura. Acum ce s-a mai furat?”

„Ca să furi un motor de acela, el nu are 20 de kg. Are o tonă. Cum te gândești mata, că m-am dus eu cu cumătru Tolea și l-am furat? Totul a fost pregătit de șefii de mai sus, pus la cale, organizat, s-a ridicat și s-a dus”, au spus oamenii.

De cealaltă parte, primarul comunei neagă acuzațiile. Angela Ciobanu susține că învinuirile false sunt făcute la comanda oponenților săi.

„Pot să spun că este o acțiune regizată contra mea. Acestea sunt niște acțiuni regizate pe care eu v-am spus detaliat ceea ce am avut de spus. Când am fost pe loc, de nenumărate ori, noi nu am depistat absolut nimic”, a declarat Angela Ciobanu, primarul c. Cuhnești, r. Glodeni.

Consilierii locali au scris și un denunț la Centrul Național Anticorupție, dar au rămas dezamăgiți de răspuns.

„În rezultatul examinării altor informații expuse în petiție, s-a constatat lipsa temeiului pentru declanșarea unor investigații sub aspect penal sau contravențional”, se arată în document.

Cele trei stații de pompare din Cuhnești, raionul Glodeni asigurau irigarea terenurile din cele trei localități ale comunei.