Asociația „Forța Fermierilor” anunță pentru 21 iunie, ora 10:00, un protest local de avertizare cu tehnică agricolă în mai multe raioane. Potrivit organizatorilor, protestul vine drept urmare a lipsei discuțiilor cu prim-ministrul Natalia Gavrilița, iar ședința de lucru cu președintele comisiei parlamentare pentru agricultură și industrie alimentară nu s-a soldat cu nici un rezultat.

Fermierii atenționează că în ultima săptămâna situația din țară s-a înrăutățit și mai tare. „Piața motorinei angro practic nu mai există în Moldova. Prețul la diesel se apropie de 33 lei per litru, iar fertilizanții s-au scumpit pănă la 24 mii lei per tona. În mai puțin de un an prețurile la carburanți au crescut cu aproape 300%, iar la inputuri cu peste 400%. Totodată, mulți agricultori sunt blocați cu stocuri de producția agricolă în situația interzicerii exportului de grău și unei piețe stagnate în urma acțiunilor unui grup îngust de operatori, care importă masiv cereale și floarea soarelui din Ucraina”, atenționează „Forța Fermierilor”.

În același timp, fermierii susțin că au fost informați despre faptul că doar în primele 5 luni ale anului Bugetul Public Național a încasat venituri suplimentare în mărimea de 3,6 mlrd. lei, iar în paralel, țara a beneficiat de mai multe ajutoare de la partenerii externi, cum ar fi Uniune Europeană, Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială. În context, agricultorii se întreabă „de ce măcar o mică parte din aceste venituri nu pot fi alocate pentru sectorul agrar?”, în același timp, atrăgând atenția că „pentru restituirea sumelor depline ale accizelor la toata motorina, procurată de fermierii mici și mijlocii în anul 2022, e nevoie suplimentar doar de aproximativ 150 mln lei”.

„Regretăm că aceasta întrebare, precum și multe altele, au rămas fără răspuns și fără măcar o reacție din partea conducerii țării. În asemenea circumstanțe, Asociația Forța Fermierilor anunță pentru 21 iunie, orele 10.00, un protest local de avertizare cu tehnica agricolă în mai multe raioane. Reiterăm că evenimentul poartă un caracter economic și orice tentativă de alipire a forțelor politice la acest protest va fi imediat curmată. Agricultorii sunt dispuși în continuare pentru dialog cu autoritățile – factorii de decizie și așteaptă ca persoanele respective să vină mâine în teritoriu pentru a discuta cu producătorii agricoli”, anunță asociația.

Nu în ultimul rând, asociația menționează că revendicările lor pentru perioada imediat următoare rămân neschimbate, acestea fiind:



1. restituirea fermierilor (cu excepția agroholdingurilor) accizelor în sumele depline la toata motorina, procurată de agricultori în anul 2022, cu debirocratizarea mecanismului de rambursare;

2. compensarea parțială a costurilor motorinei, fertilizantelor și pesticidelor în contextul scumpirilor exorbitante de ultimele 6 luni;

3. neadmiterea deficitului pe piața de diesel și plafonarea marjei comerciale pentru companiile petroliere la comercializarea angro a motorinei pănă la 1,5 lei per litru;

4. deblocarea exportului de grâu sau procurarea în rezerve de stat a cel puțin 100 mii tone de grău de la fermierii autohtoni.

În cazul în care protestul fermierilor va fi ignorat de conducerea R. Moldova, fermierii anunță că își rezervă dreptul să continue acțiunile cu alte metode și în alte locuri.