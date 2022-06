Legea securității informaționale, care prevede interzicerea știrilor și emisiunilor analitice din țările care nu au ratificat Convenția privind Televiziunea Transfrontalieră, a fost promulgată de președintele Maia Sandu. Șeful Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu, spune că săptămâna viitoare legea ar urma să intre în vigoare, iar propaganda va fi sancționată mult mai dur. Astfel, instituțiile media care dezinformează vor fi sancționate gradual, de la aplicarea amenzilor până la retragerea dreptului de a difuza publicitate, notează IPN.



În prezent, știrile și emisiunile cu caracter politic sau militar din țările care nu au ratificat Convenția privind Televiziunea Transfrontalieră, inclusiv Rusia, sunt interzise prin decizia Comisiei Situații Excepționale. Odată cu intrarea în vigoare a legii securității informaționale, aceste produse media nu se vor mai regăsi în grilele de emisie, nici după expirarea stării de urgență. Șefa CA, Liliana Vițu, spune că războiul din Ucraina determină autoritățile să ia măsuri mult mai dure față de propaganda venită din exterior.

În 2021 guvernarea a decis trecerea Companiei Teleradio-Moldova din subordinea Consiliului Audiovizualului în subordinea Parlamentului. Decizie a fost intens criticată de opoziția parlamentară, care acuza partidul de guvernare de subordonarea postului public de televiziune. Președinta Consiliului Audiovizualului spune că, în urma monitorizărilor, s-a constat că Teleradio-Moldova respectă legislația media și nu poate fi acuzată de partizanat politic.

„Postul public de televiziune este monitorizat constant. Deocamdată, nu am atestat încălcări grave ale Codului. Noi am monitorizat toată luna decembrie postul public pe aspectele asigurării echilibrului, tocmai pentru că au existat semnale că este prezent mai mult partidul de guvernare, iar opoziția lipsește. Noi am monitorizat și am constatat că a fost asigurat echilibrul”, a mai spus Liliana Vițu.