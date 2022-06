Membrii comisiei de pre-vetting urmează să analizeze informații despre veniturile și cheltuielile candidaților, solicitate de la bănci și FISC. De asemenea, vor fi analizate informațiile apărute în presa de investigație despre situația financiară a potențialilor membri CSM sau CSP. O spune președintele comisiei de pre-vetting, Herman von Hebel, potrivit căruia candidații care nu vor trece etapa preselecției, nu-și vor pierde locurile actuale de muncă, însă nu vor mai putea accede în funția de membru CSM sau CSP, notează IPN.

Comisia de pre-vetting și-a început activitatea încă acum două luni, timp în care au fost stabilite criteriile în baza cărora vor fi evaluați candidații, spune președintele comisiei. Potrivit legii, cei care râvnesc funcția de membru CSM sau CSP primesc un chestionar de etică și declarația de avere și interese persoane. Dosarul va fi examinat de comisia de preselecție, iar datele furnizate de candidați vor fi raportate la datele oferite de FISC și bănci.



„Judecătorii și procurorii care sunt candidați trebuie să raporteze veniturile pentru ultimii 5 ani. Ca noi să înțelegem care este contextul situației financiare, de unde sunt veniturile. Noi vom primi informații de la bănci și de la autorități, cum ar fi FISC. Noi vom analiza informațiile pe care ni le vor oferi candidații, dar vom examina și informațiile din alte surse. Vom analiza și informațiile venite din partea societății civile, de la jurnaliștii de investigație. Mai exact, vom analiza date de la oricine din Moldova care are informații relevante despre acești candidați. Candidații trebuie să completeze declarațiile cu informații corecte și complete, pentru că noi vom săpa destul de adânc în situația lor financiară”, a spus Herman von Hebel în cadrul emisiunii „Joi cu Liliana Barbăroșie” de la postul public de televiziune.



Potrivit președintelui comisiei, dacă un candidat este descalificat la etapa preselecției, nu mai poate participa la concurs, iar deciziile comisiei pot fi contestate în instanța de judecată. Herman von Hebel spune că până la sfârșitul acestui an întregul proces de pre-vetting urmează să fie finalizat.



„Noi analizăm integritatea profesională și financiară. Dacă un candidat este descalificat, el nu-și pierde locul de muncă. Dar acel candidat nu va mai putea candida ulterior pentru a fi ales membru al CSM sau CSP, vorbim doar de accederea într-o nouă funcție. Legea prevede procedura de contestație și acesta este un aspect important într-un proces echitabil. Asta înseamnă că noi avem obligația de a lua decizii foarte argumentate. Decizia poate fi contestată, dar perioada de timp pentru asta este foarte scurtă. Contestația poate fi depusă în termen de 5 zile din data deciziei noastre, iar Curtea Supremă trebuie să decidă în privința acestei contestații într-o perioadă scurtă de timp. Asta nu are cum să întârzie întregul proces”, a mai spus președintele comisiei de pre-vetting.



Comisia de evaluare (de pre-vetting), care examinează profesionalismul și integritatea candidaților la funcția de membru CSM și CSP, este creată din 3 membri numiți de fracțiunile parlamentare în funcție de proporționalitatea mandatelor și 3 membri sunt delegați de partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova. Președinte al comisiei este juristul olandez Herman von Hebel.