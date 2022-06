Gheorghe Boțan este executorul judecătoresc trimis pe banca acuzaților pentru că ar fi deposedat ilegal un bărbat din capitală de apartamentul pe care îl deținea. Anterior, Boțan a fost vizat de mai multe ori în dosare pornite pentru abuz de putere și abuz în serviciu.

Astfel, tot în aceeași perioadă când și-ar fi pus în aplicare schema infracțională prin care ratele fostei sale soții și-a însușit un apartament cu 2 camere în capitală, Gheorghe Boțan ar fi deposedat și alte persoane de bunuri care valorau mult mai mult de cât datoriile ce urmau să fie încasate.

Printre cazurile de acest gen în care a fost vizat Boțan și care au ajuns și în presă este cazul unei familii din capitală care a fost deposedată de un automobil în valoare de peste 40 de mii de euro pentru o datorie de circa 46 de mii de lei.



Atunci, Gheorghe Boțan a declarat pentru presă că nu este îngrijorat de toate dosarele intentate pe numele lui:

„Cred că am vreo 200 de dosare penale. Probabil că procurorii nu prea au de lucru și îmi intentează mie dosare. Dar acesta este riscul meseriei. Când am venit în profesie am fost conștient că voi avea dosare penale. Nu mă deranjează aceste dosare. Toți executorii care își îndeplinesc activ atribuțiile de serviciu au dosare. Principalul este ca aceste dosare să aibă finalitate legală”, declara Boțan pentru presă.