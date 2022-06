„Am fost onorată să-l avem ca oaspete, în această dimineață, pe inegalabilul scriitor Spiridon Vangheli, în ziua în care Domnia sa împlinește 90 de ani. Am crescut cu cărțile lui, le-am citit și recitit de nenumărate ori și-i mulțumesc pentru că și eu, și atâtea alte generații de copii, am avut bucuria de a descoperi lumea prin minunații eroi ai poveștilor sale. Este lucrul cel mai important pe care îl poate face un scriitor pentru cititorii săi - un copil fericit, înțeles, încurajat, ghidat cu grijă, umor și tact, devine un matur împlinit, integru și empatic. Devine un om cu inima bună. Și chiar dacă Guguță are deja peste o jumătate de veac, el este iubit și considerat „de-al lor” și de copiii de azi, și de părinții lor.