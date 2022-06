Bloggerul Ion Harghel vine cu o primă reacție ca urmare a perchezițiilor efectuate în această dimineață la domiciliul său de către procurorii anticorupție. Potrivit lui Harghel, tangența cu așa-numitul dosar „kuliok” constă în aceea că în 2019, când au apărut prima dată imaginile video cu Dodon și Plahotniuc, el încă activa în Partidul Democrat din Moldova.

„La ridicarea imaginilor video de către procurori în acea perioadă, eu mă aflam la sediul PDM”, a precizat el.

Harghel este de părere că percheziițile s-au efectuat cu scopul de a căuta informații relevante pentru așa-numitul dosar „kuliok”.

„Nu am niciun statut în cadrul acestui dosar penal. Pentru suprimarea oricăror suspiciuni, benevol am predat ofițerilor de urmărire penală telefonul și calculatorul. La ei a mers și toată arhiva mea personală din tinerețe și până în prezent. Conținutul dispozitivelor mele eu îl consider ca fiind absolut irelevant pentru respectiva cauză penală. Sper să primesc dispozitivile date cât mai curând posibil înapoi”, a scris el.

Amintim că în această dimineață oamenii legii au descins la domiciliul lui Ion Harghel.

Harghel este cunoscut ca fiind fost membru al Partidului Democrat din Moldova, deținând într-o perioadă și funcția de vicepreședinte al Organizației de Tineret a PDM. La moment, este autorul proiectului „Radar Politic”.