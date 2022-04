Cetățenii ucraineni care au intrat în Republica Moldova după februarie 2022 pot beneficia de o alocație în mărime de 2200 de lei, care este reînnoită lunar. Pentru a aplica pentru ajutor, refugiații trebuie mai întâi să completeze un formular care poate fi accesat pe pagina de internet a Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați, transmite IPN.



Sunt eligibile pentru ajutor familiile cu una sau mai multe persoane aflate la întreținere, familiile cu un singur părinte, gospodăriile conduse de un copil (sub 18 ani) sau de o persoană în etate (peste 60 de ani), familiile cu una sau mai multe persoane cu nevoi speciale.



După completarea formularului, care este accesibil în mai multe limbi, inclusiv în ucraineană, solicitatul va fi apelat la numărul de telefon indicat, în termen de 15 zile. Atunci toți membrii familiei vor trebui să meargă împreună la programare cu toate documentele de identitate disponibile. Banii vor fi primiți pe un card preplătit maib care este distribuit la locurile de înscriere. Acesta va fi încărcat în 24-48 de ore și un SMS va anunța beneficiarii când banii vor intra în cont. Cardul poate fi folosit pentru cumpărături în toate magazinele și pentru retragerea de numerar la bancomate.



Un program de asistență în numerar este desfășurat și pentru comunitățile gazdă. Familiile moldovenești care găzduiesc refugiați din Ucraina vor primi o singură dată 3 500 de lei. Lista centrelor de înscriere va fi publicată în cel mai scurt timp pe pagina de internet a Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați.



Plățile pentru refugiați sunt gestionate de Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNCHR) prin intermediul Catholic Relief Services (CRS) și partenerii săi, Caritas Moldova și Diaconia. Iar plățile pentru comunitățile gazdă sunt gestionate de Programul Alimentar Mondial (PAM), în colaborare cu Catholic Relief Services, Helvetas, People in Need Moldova, World Vision, Solidarités International, Agenția ONU pentru Refugiați – sub coordonarea UNHCR și Ministerului Muncii și Protecției Sociale.