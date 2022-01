Mai mulți membri ai Academiei de Științe a Moldoveni nu au cunoscut și nu au fost informați despre decizia conducerii instituției de a-l desemna pe Gheorghe Avornic în calitate de membru al Consiliului Superior al Procurorilor. Mai mult, unii dintre academicieni au solicitat revizuirea acesteia, menționând că este una antidemocratică și nelegitimă.

Contactat de reporterul Deschide.MD, vicepreședintele AȘM, Boris Gaina, a declarat că, deși nu a participat la procesul de selectare, consideră că Avornic merită funcția la care a fost desemnat.

Ce ține de reacția Maiei Sandu și a lui Sergiu Litvinenco, care s-au arătat nemulțumiți de desemnarea avocatului, Gaina a spus: „Ce să-i faci dacă nu au coincis părerile noastre”.

Am încercat să aflăm poziția și altor membri ai AȘM. Academicianul Valeriu Pasat a declarat pentru Deschide.MD că a rămas uimit de decizia privind desemnarea lui Avornic.

„Importanța unei Academii de Știință în viața unei societăți este decesivă și orice descoperire științifică sau atitudinea acesteia în raport cu anumite probleme social-economice, politice sau spirituale au o influență de prin rang în comunitatea pe care o reprezintă. Așa se procedează în comunitățile sănătoase. Dar, atunci când o Academie de Știință ea o decizie care vine în contradicție cu bunul simț, ea, Academia, merită votul de blam al societății, ceea ce s-a întâmplat zilele acestea. Am rămas foarte uimit de decizia care a luat-o Academia de Știință referitor la desemnarea în calitate de membru al Consiliului Superior al Procurorilor a domnului Gheorghe Avornic. Am rămas mirat nu doar eu, dar și mulți academicieni care nu erau la curent cu această decizie care a adoptat-o conducerea Academiei”, a spus el.

Potrivit lui Pasat, nimeni din conducerea Academiei nu a întrebat opinia academicienilor.

„Cum așa? Noi nu am fost întrebați. S-a creat o comisie, nu știm care au fost criteriile de apreciere a acestui candidat care să reprezinte AȘM. Domnul Gheorghe Avornic nu are nimic cu Academia de Știință. Anterior, dumnealui a dorit să devină membru corespondent al Academiei de Științe și atunci, prin votul exprimat democratic, vot secret, academicienii nu l-au votat. Dar acum, el o să reprezinte AȘM? Apar foarte multe semne de întrebare. Mai mult ca atât, cel care a luat decizia de a crea așa o comisie, este academicianul Tighineanu, președintele AȘM, care și el a devenit președinte al Academiei sub presiunea guvernării lui Plahotniuc. Noi, în comunitatea științifică a Academiei de Științe avem zeci de juriști competenți. Oare nu s-a putut de selectat pe cineva din savanții AȘM? Oare nu s-a putut de făcut într-un mod democratic, să nu ne facem de râs? Și așa AȘM nu are nicio autoritate. Anume pe timpul acestui conducător Tighineanu s-a descompus Academia. A fost o înțelegere – el devine președinte, în schimb toate instituțiile trec sub conducerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării de atunci”, a adăugat el.