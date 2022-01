„Priorităţile au fost stabilite anul trecut, după vizita oficială la Bucureşti a preşedintei Maia Sandu şi a prim-ministrei Natalia Gavriliţa. Această şedinţă va angaja toate instituţiile din diferite sectoare, atât la Bucureşti cât şi la Chişinău, pentru a demara într-un ritm foarte alert, realizarea proiectelor deja în curs”, a declarat Victor Chirilă.



Diplomatul a mai precizat că organizarea acestei şedinţe comune este o dovadă în plus că autorităţile sunt preocupate şi de ceea ce se întâmplă pe plan regional şi european.



„Să nu uităm de agenda noastră concretă. Această agendă concretă trebuie umplută cu substanţă cât mai curând posibil şi având în vedere contextul mai larg regional, pentru a face faţă acestor riscuri la care este supusă regiunea Ucraina şi Republica Moldova, riscuri regionale de securitate. Avem nevoie să ne consolidăm acasă, avem nevoie de instituţii solide, de o democraţie funcţională, de un stat de drept dar, nu în ultimul rând de interconectări mult mai puternice, mult mai fiabile cu România şi prin România spre Uniunea Europeană, în domeniul energetic, în domeniul infrastructurii transportului, în domeniul economiei şi relaţiilor comerciale. Acestea rămân priorităţile indiferent de evoluţiile pe plan regional”, a explicat Victor Chirilă.



Referindu-se la procesul de integrare europeană, Victor Chirilă a menţionat că România întotdeauna, indiferent de evoluţiile de acasă, a fost „un avocat necondiţionat” al parcursului european al R. Moldova.



„La Bruxelles, la Paris la Roma, deci peste tot România a ţinut în prim plan subiectul Republica Moldova - fie că discutăm despre reforme democratice, despre asistenţa financiară de care are nevoie Republica Moldova, fie că se discuta despre subiectul transnistrean, despre ameninţările regionale la care este supusă Moldova. Deci toate aceste momente au fost mereu în prim planul diplomaţiei române în capitalele europene”, a comunicat diplomatul.



Între timp, ambasadorul a ţinut să menţioneze asistenţa acordată R. Moldova de către România în perioada pandemică.



„România a fost şi este cel mai important susţinător al Republicii Moldova atunci când vorbim de combaterea pandemiei. România ne-a acordat cel mai mare număr de vaccinuri, vaccinuri care sun necesare şi aici în Romania, peste cinci sute de mii de vaccinuri plus echipamente de asemenea asistenţă prin trimiterea unei echipe de medici la Chişinău care ne-a ajutat într-un moment de criză, trebuie să remarcăm şi să nu uităm acest lucru”, a precizat ambasadorul.