USA vs Russia

Departamentul de Stat al SUA, în colaborare cu interagenția americană, cunoaște mai multe entități militare și de informații ruse care sunt implicate în confruntări informaționale care vizează Ucraina. Aceste activități includ răspândirea dezinformarii și a propagandei care încearcă să descrie Ucraina și oficialii guvernamentali ucraineni drept agresori în relația Rusia-Ucraina. Astfel de măsuri sunt menite să influențeze țările occidentale să creadă că comportamentul Ucrainei ar putea provoca un conflict global și să-i convingă pe cetățenii ruși de necesitatea acțiunii militare rusești în Ucraina. Mai jos sunt exemple de minciuni rusești despre criza actuală și cauzele acesteia – și adevărul, prezentate de Departamentul de Stat al SUA.

FALS: Ucraina și oficialii guvernamentali ucraineni sunt agresori în relația Rusia-Ucraina.

ADEVĂR: Declarațiile false ale regimului Putin dau vina pe victimă, Ucraina, pentru agresiunea Rusiei. Rusia a invadat Ucraina în 2014, ocupă Crimeea, controlează forțele armate în Donbas și acum a adunat peste 100.000 de soldați la granița cu Ucraina, în timp ce președintele Putin amenință cu măsuri „de răzbunare militaro-tehnice” dacă cererile sale nu sunt îndeplinite.

FALS: Occidentul împinge Ucraina către un conflict.

ADEVĂR: Moscova a instigat criza actuală prin plasarea a peste 100.000 de militari la granița cu Ucraina, fără activitate militară similară pe partea ucraineană a graniței. Entitățile militare și de informații ruse vizează Ucraina cu dezinformare, încercând să dezvăluie Ucraina și oficialii guvernamentali ucraineni drept agresori în relația Rusia-Ucraina. Guvernul rus încearcă să păcălească lumea să creadă că comportamentul Ucrainei ar putea provoca un conflict global și să convingă cetățenii ruși de necesitatea acțiunii militare ruse în Ucraina. Rusia dă vina pe alții pentru propria sa agresiune, dar este responsabilitatea Moscovei să pună capăt acestei crize în mod pașnic, prin detensionare și diplomație. Moscova a invadat Ucraina în 2014, ocupă Crimeea și continuă să alimenteze conflictul în estul Ucrainei. Aceasta urmează un model de comportament al Rusiei de subminare a suveranității și integrității teritoriale a țărilor din regiune – invadând și ocupând părți ale Georgiei în 2008 și nerespectând angajamentul din 1999 de a-și retrage trupele și munițiile din Moldova, unde acestea rămân fără acordul guvernului.

FALS: Desfășurarea forțelor de luptă de către Rusia este o simplă repoziționare a trupelor pe propriul teritoriu.

ADEVĂR: Desfășurarea a peste 100.000 de militari ruși, inclusiv forțe întărite de luptă și armament ofensiv, fără o explicație plauzibilă inofensivă, la granițele unei țări pe care Rusia a invadat-o anterior și pe care încă o ocupă pe alocuri nu este o simplă rotație a trupelor. Este o amenințare clară și reînnoită a Rusiei la adresa suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei. Acumularea este asociată cu măsuri active de dezinformare menite să submineze încrederea în guvernul ucrainean și să creeze un pretext pentru o nouă incursiune rusă.

FALS: Statele Unite au planificat atacuri cu arme chimice în Donbas.

ADEVĂR: Statele Unite și Rusia sunt părți la Convenția privind armele chimice. În conformitate cu obligațiile care îi revin în temeiul acordului internațional, Statele Unite nu folosesc arme chimice. Cu toate acestea, guvernul rus a folosit de două ori arme chimice în ultimii ani pentru a ataca și a încerca să asasineze oponenți, inclusiv pe pământ străin. În loc să alimenteze conflictul din estul Ucrainei, așa cum a făcut Rusia, Statele Unite au oferit asistență umanitară de peste 351 de milioane de dolari celor afectați de agresiunea Moscovei de acolo din 2014. Rusia folosește declarații de la oficiali la nivel înalt, precum și agenții de dezinformare și propagandă, să răspândească intenționat falsități de-a dreptul pentru a încerca să creeze un pretext pentru acțiunea militară.

FALS: Rusia îi apără pe etnicii ruși în Ucraina.

ADEVĂR: Nu există rapoarte credibile despre rușii etnici sau vorbitori de limbă rusă amenințați din partea guvernului ucrainean. Există, totuși, rapoarte credibile că în Crimeea ocupată de Rusia și în Donbas, ucrainenii se confruntă cu suprimarea culturii și identității lor naționale și trăiesc într-un mediu de represiune severă și frică. În Crimeea, Rusia îi obligă pe ucraineni să-și asume cetățenia rusă sau să-și piardă proprietatea, accesul la asistență medicală și locurile de muncă. Cei care își exprimă în mod pașnic opoziția față de ocuparea sau controlul Rusiei se confruntă cu închisoarea pe motive nefondate, raiduri ale poliției în casele lor, discriminare sancționată oficial și, în unele cazuri, tortură și alte abuzuri. Minoritățile religioase și etnice sunt investigate și urmărite penal ca „extremiști” și „teroriști”.

FALS: NATO a complotat împotriva Rusiei de la sfârșitul Războiului Rece, a încercuit Rusia cu forțe, a încălcat presupusele promisiuni de a nu se extinde și a amenințat securitatea Rusiei cu perspectiva aderării Ucrainei la Alianță.[vi]

ADEVĂR: NATO este o alianță defensivă, al cărei scop este de a-și proteja statele membre. Toți Aliații au reafirmat la Summitul de la Bruxelles din iunie 2021 că „Alianța nu caută confruntare și nu reprezintă nicio amenințare pentru Rusia”. De fapt, în 2002, însuși președintele Putin declara: „Fiecare țară are dreptul să aleagă modul în care își asigură securitatea. Acest lucru este valabil și pentru statele baltice. În al doilea rând, și mai precis, NATO este în primul rând un bloc defensiv.”

NATO nu înconjoară Rusia – granița terestră a Rusiei are puțin peste 20.000 de kilometri lungime. Din aceasta, mai puțin de o șaisprezecea parte (1.215 kilometri) este împărțită cu membrii NATO. Rusia are granițe terestre cu 14 țări. Doar cinci dintre ei sunt membri NATO.

Ca răspuns la utilizarea forței militare de către Rusia împotriva vecinilor săi, NATO a desfășurat patru grupuri de luptă multinaționale în țările baltice și în Polonia în 2016. Aceste forțe sunt rotative, defensive, proporționale și solicitate de națiunile gazdă. Înainte de capturarea ilegală a Crimeei de către Rusia, nu existau planuri de a desfășura trupe aliate în partea de est a Alianței.

NATO nu a promis niciodată să nu admită noi membri. Extinderea NATO nu este îndreptată împotriva Rusiei. Fiecare națiune suverană are dreptul de a-și alege propriile aranjamente de securitate și de a intra în alianțe regionale defensive în scopuri de autoapărare. Acesta este un principiu fundamental al securității europene, reflectat în Harta ONU și este unul pe care Rusia l-a afirmat în nenumărate instrumente internaționale și regionale, cum ar fi Actul final de la Helsinki.



Map depicting NATO borders with Russia. Boundary representation is not necessarily authoritative.

FALS: Occidentul evită diplomația și trece direct la măsuri precum sancțiuni.

ADEVĂR: Statele Unite și partenerii SUA se angajează într-o diplomație intensă pentru a rezolva această criză, inclusiv direct cu guvernul rus. Președintele Biden a vorbit cu președintele Putin de două ori, iar oficialii americani au susținut zeci de întâlniri la nivel înalt și apeluri telefonice cu omologii ruși și europeni, ca parte a unui efort diplomatic cuprinzător de a rezolva această situație în mod pașnic. Ceea ce rămâne de văzut este dacă Rusia este dispusă să-și asume responsabilitățile ca membru al comunității globale și să ia măsuri pentru a detensiona criza pe care a generat-o. Dar SUA a precizat, de asemenea, public și privat, că Statele și partenerii vor impune costuri economice rapide și severe asupra economiei ruse în cazul în care președintele Putin ar alege să invadeze în continuare Ucraina.