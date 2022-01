Ambasadorul României la Chişinău, Excelenţa Sa, Daniel Ioniţă susţine că autorităţile de la Bucureşti sunt pe deplin angajate în susţinerea parcursului european al Republicii Moldova. Declaraţiile au fost făcute în cadrul unui interviu realizat de Delegaţia Uniunii Europene de la Chişinău, transmite TVR Moldova.

„Lucrurile trebuie să fie abordate gradual şi trebuie să fie înţelese în plenitudinea lor. Eu cred că Republica Moldova are relaţii consolidate şi aprofundate cu Uniunea Europeană. Republica Moldova este inclusă în Parteneriatul Estic, dar este un partener avantajat al acestui parteneriat. Republica Moldova beneficiază de un acord de asociere cu UE, are un acord de liber schimb aprofundat şi cuprinzător. Cetăţenii Republicii Moldova se bucură de regimul liberalizat de vize în spaţiul UE. Mai mult, R. Moldova este în proximitate imediată a UE. Factorul geografic joacă în favoarea R. Moldova. Şi nu în ultimul rând, Republica Moldova este în relaţii consolidate de cooperare comercial-economică cu spaţiul Uniunii Europene. Când va veni vremea, probabil că Republica Moldova va face şi pasul următor, însă până acolo cred că este extrem de important să apărăm ceea ce avem până acum”, declară Ambasadorul României la Chişinău Daniel Ioniţă.



Excelenţa Sa a reiterat faptul că diplomaţia română susţine parcursul european al Republicii Moldova. „Noi am fost şi rămânem neobosiţi în a afirma faptul că viitorul Republicii Moldova este doar înăuntrul Uniunii Europene, iar diplomaţia română este angajată cu fermitate în susţinerea acestui parcurs. Suntem cei mai sinceri şi consecvenţi susţinători ai acestui parcurs european al R. Moldova pentru că doar aşa putem să fim din nou împreună cu Republica Moldova, înăuntrul Uniunii Europene de data aceasta”, spune Ambasadorul României la Chişinău Daniel Ioniţă.