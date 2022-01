România și R. Moldova se află în mijlocul focarului conflictului Rusia - Ucraina, iar Bucureștiul și Chișinău trebuie să intre în stare de alertă, atenționează fostul ministru de externe al României, Cristian Diaconescu. Potrivit ex-ministrului român, regiunea Mării Negre poate fi „testată” de Federaţia Rusă în încercarea liderului de la Kremlin Vladimir Putin de a redefini relaţia Moscovei cu NATO, iar România şi R. Moldova ar trebui să-şi unească eforturile pentru a pute să-şi apere securitatea.

„Federația Rusă, în acest moment, așa cum rezultă din ceea ce se comunică public, a trecut la desfășurări militare cu caracter ofensiv, inclusiv prin exerciții în Belarus orientate spre Polonia și Lituania. Au apărut afirmații din zona americană în ceea ce privește posibile acțiuni sub steag fals în Ucraina, acel tip de provocare ce ar legitima la un moment dat o intervenție militară directă, inclusiv ideea unui tip de microb informatic extrem de coroziv și periculos privind instituțiile din Ucraina. Se vorbește mult, rezultatele sunt destul de reduse, iar în mijlocul focarului se află România și Republica Moldova. Aici nu este vorba numai de Ucraina, atenție! Sigur Ucraina, din perspectiva limitelor de demarcație a intenției Alianței Nord-Atlantice, preocupă Federația Rusă, dar spațiul de securitate, într-o formă sau alta, în condiții de escaladare, pe de o parte ne cuprinde și pe noi, pe de altă parte evident că, odată ce este amenințat, și Chișinăul, și Bucureștiul trebuie să intre într-o stare de alertă, după părerea mea, foarte serioasă”, a declarat Diaconescu în cadrul unui interviu pentru Europa Liberă .

Fostul ministru a mai sugerat că regiunea Mării Negre va fi testată în următorii ani de Federația Rusă în încercarea lui Vladimir Putin de a redefini relația Moscovei cu Alianța Nord-Atlantică, iar România, dacă vrea să conteze, ar trebui să se implice mai mult decât simpla exprimare diplomatică a preocupării față de comportamentul Kremlinului. În acest context, Diaconescu s-a referit la „solidaritate” și un parteneriat între R. Moldova și România.

Vorbind despre conflictul nesoluționat de 30 de ani, conflictul transnistrean, Diaconescu a atras atenția asupra anunțului serviciilor de informație ucrainene care au spus săptămâna trecută că serviciile speciale rusești „pregătesc” provocări împotriva militarilor ruși din regiunea transnistreană, intenționând să dea vina pe Ucraina. EX-ministrul remarcă, în acest caz, că acțiunile sunt sub steag fals.

„Da, sunt acțiunile sub steag fals. Auzim astfel de semnale din gura președintelui Statelor Unite, din luările de poziție ale unor miniștri din Europa. Deci nu putem să nu ținem seama de astfel de elemente de alertă, sigur pot avea și o valoare de semnal, dar pot reprezenta chiar și gesturi cu un anume tip de coeficient de certitudine. Federația Rusă și-a retras personalul diplomatic neesențial, cum se spune, din Ucraina, inclusiv soțiile și copiii diplomaților, ceea ce în egală măsură, repet, poate avea valoare ca și transmiterea unui tip de atitudine, dar poate fi și într-adevăr o chestiune de protecție a respectivului personal din perspectiva unei confruntări directe”, a spus Diaconescu.

În încheiere, fostul ministru român a venit cu un mesaj pentru cetățenii R. Moldova, ținând cont de vulnerabilitatea din regiune.

„Partidul Mișcarea Populară printre partidele din România are o obligație în plus în legătură cu atenția politică, și nu numai, în ceea ce privește Republica Moldova. La sfârșitul acestei luni voi fi și eu în Republica Moldova și cred că din această perspectivă voi transmite și acolo mesajele noastre. Repet: ne asumăm politic obligația unei prezențe concrete pe idei, pe proiecte, eu rămân consecvent, așa cum am mai spus că în relația dintre Republica Moldova și România, dacă vrei să fii cinstit, trebuie să fii pragmatic”, a conchis Cristian Diaconescu.