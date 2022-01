În contextul crizei gazelor, ceea ce se aplică astăzi în Republica Moldova este un scenariu la scară mai mică, identic cu cel aplicat în Ucraina, a declarat preşedintele interimar al PUN, Anatol Şalaru, în timpul emisiunii „Punctul pe AZi” la TVR Moldova.

„Naivitatea celor de la Chişinău este enormă atunci când spun că semnăm un contract comercial cu Gazpromul, nu există separarea puterii în Moscova. Gazpromul este Putin şi când spui Putin spui şi Gazprom şi armata rusă şi multe altele. Nu există un contract comercial pur cu Gazpromul. Acum vedeţi că arma principală a lui Putin în Europa cel puţin este Gazpromul. A creat o criză artificială în Europa, a stopat tranzitul prin Ucraina, Belarus, ca să fie aprobată conducta Nord Stream 2. Este o armă, noi suntem într-un razboi hibrid cu Rusia, iar R. Moldova e cel mai mic client al Gazpromului, iar Rusia e deranjată de ceea ce se întâmplă în R. Moldova. Asta înseamnă că noi suntem pe calea bună spre Europa, înseamnă că oamenii Rusiei în R. Moldova au pierdut şi acum încearcă să se razbune, să îi sprijine, să creeze aici haos, să creeze o iarna grea pentru cetăţenii R. Moldova pentru că Rusia nu are niciun interes ca noi să trăim bine, are interes ca la guvernare să fie oamenii lor, de aceea sunt de acord că noi trebuie toţi să ne consolidăm acum, să trecem peste această problemă, în acelaşi timp eu cred că s-au facut multe greşeli din partea R. Moldova care puteau fi evitate. Ceea ce se aplică astăzi în Republica Moldova este un scenariu la scară mai mică, identic cu cel aplicat în Ucraina, numai că noi nu avem vecini aici. Dacă i s-ar da voie să-şi mărească contingentul militar aici, desigur că pericolul ar fi la fel cum e pentru ucraineni astăzi. La fel s-a început cu gazul, cu boicotul mărfurilor din Ucraina şi multe altele e acelaşi război hibrid care nu a trecut la faza fierbinte. Rusia astăzi îşi arată de fapt intenţiile pe care le are cu restul lumii, să redevină imperiu, o forţă, numai că puterea lor economică nu corespunde cu puterea militară. Ca putere militară au forţă nucleară, dar ca putere economică e a 11-a ţară în lume. Să mizezi pe faptul că Rusia va respecta un acord este o mare utopie pentru că niciodată nu a respectat vreun acord, şi-a şters picioarele de toate acordurile la care a făcut parte”, delcară preşedintele interimar al PUN, Anatol Şalaru.



„Se pun condiţii politice de la Kremlin. Moscova dorea o rezolvare a conflictului transnistrean cum îi place ei, dorea legitimarea trupelor ruse pe teritoriul R. Moldova. Vorbeşte despre retragerea muniţiilor de pe teritoriul R. Moldova, dar în condiţiile ei, să fie o afacere bilaterală, să fie deschiderea aeroportului de la Tiraspol şi că Rusia să medieze, să intermedieze relatiile noastre cu Uniunea Europeană. Avem motive să credem că, Rusia, nemulţumită de felul cum s-a comportat, vrea să supună, să oblige R. Moldova să accepte condiţiile pe care le doreşte ea. Moscova vrea federalizarea, fără să pronunţe acest cuvant. E o situaţie critică, nu se ştie ce va fi mâine. Comportamentul Gazpromului e sălbatic, ăsta e război hibrid”, susţine Nicolae Negru, editorialist, comentator politic.



Ediţia emisiunii „Punctul pe AZi” de la TVR Moldova poate fi urmărită mai jos.