Președintele de onoare al PSRM, Igor Dodon, respinge categoric ideea implicării sale în proiectul politic anunțat de primarul general Ion Ceban. Dodon spune că Mișcarea Alternativă Națională este proiectul personal al edilului de Chișinău și n-a fost coordonat cu socialiștii. Dodon spune că Ceban are în continuare sprijinul politic al PSRM la gestionarea orașului, însă se disociază de orice ambiție politică a primarului capitalei, notează IPN.



Igor Dodon spune că, la etape diferite ale activității sale, a avut un cuvânt greu de spus cu referire la cariera Irinei Vlah, Ion Ceban și Ion Chicu, cei trei fiind intens promovați de PSRM. Totuși, Dodon dă asigurări că n-a influențat în niciun fel implicarea celor 3 în politică.



„Mă mândresc că noi, socialiștii, am reușit să promovăm persoane care s-au lansat în politica mare sau vor să se lanseze. Ion Ceban, Ion Chicu, bașcanul Găgăuziei care văd că vrea să fie președinte de țară și vreau să le urez succese la toți. Sunt persoane independente. Poziția mea a fost decisivă atunci când au fost promovate aceste 3 persoane în funcția de primar general, premier și bașcan, mulți colegi erau împotrivă. Eu mă bucur și le urez succese la toți și când va fi necesar sunt gata să-i susțin, să pun umărul. Nu este deloc simplu să creezi un partid care să obțină suportul a 5-10% din electorat, eu am mâncat această pâine”, a spus Igor Dodon în cadrul emisiunii „Puterea a Patra” de la N4.



Dodon spune că primarul general nu s-a consultat cu PSRM atunci când a luat decizia de a crea Mișcarea Alternativă Națională. Liderul socialiștilor spune că menține, în continuare, o colaborare strânsă cu Ion Ceban, însă discută doar aspecte ce vizează municipiul Chișinău.



„Ion Ceban nici nu trebuie să se consulte cu noi la crearea acestei mișcări. Va fi mai departe un partid politic sau nu, decizia îi aparține. Ca primar, noi îl susținem. Eu n-o să-mi permit niciodată să spun, cum spunea fostul meu conducător de partid, că este trădător. Ceban nu este membru de partid din 2019. Nu este proiectul nostru, este proiectul lui personal. Eu nu discut cu Ceban subiecte legate de politică, noi discutăm subiecte legate de Chișinău. În calitate de președinte al organizației moldo-ruse, discutăm proiecte interesante legate de oraș. Vrem să iluminăm porțile orașului”, a mai spus Igor Dodon.



Ion Ceban și-a suspendat calitatea de membru PSRM în noiembrie 2019, după ce a fost ales primar general al municipiului Chișinău. La 30 decembrie 2021 edilul a anunțat crearea Mișcării Alternative Naționale, proiect politic ce ar urma să ofere o alternativă cetățenilor dezamăgiți de actuala guvernare. Ceban evită să spună dacă proiectul lansat se va transforma sau nu în formațiune politică.