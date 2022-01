Fostul deputat și ex-secretar general al Partidului Democrat, Constantin Botnari, a venit cu o reacție, după ce în luna Decembrie anul trecut a fost anunțat în căutare internațională prin intermediul Interpol. Botnari susține că nu se ascunde și solicită formarea unei comisii rogatorii pentru a fi cercetat în Marea Britanie, acolo unde s-a stabilit cu traiul împreună cu familia.

Într-o înregistrarea video publicată pe YouTube, Botnari declară că : „În 2019 am emigrat cu familia mea în Marea Britanie unde locuiesc și muncesc la o firmă privată. Cu trei săptămâni în urmă am aflat din presă că sunt dat în căutare prin Interpol. Tare m-a uimit acest caz. Am plecat din RM fără nicio restricție. Niciodată nu am fost cercetat penal, nu am fost citat nicio pe-o cauză penală”.

Fostul deputat PDM afirmă că avocații săi au pregătit o cerere adresată către Procuratura RM privind crearea unei comisii rogatorii ca să fie cercetat în Marea Britanie.

„Sunt deschis să colaborez cu ancheta și nu mă ascund și consider că tot ce se petrece în privința mea este incorect și totul e pus la cale de foștii mei oponenți politici care sunt la guvernare. Nu înțeleg cum instanța nu s-a expus în privința mandatului meu de arest, dar deja șefii Interpol din RM tirajează în presă informația că sunt dat în căutare. Locuiesc la Londra, nu e nevoie să folosiți instituțiile internaționale pentru a mă căuta și a tiraja informații greșite pentru a face senzație în R.Moldova”, mai precizează Constantin Botnari.

În luna Decembrie 2021, fostul politician a fost introdus în baza de date a Organizaţiei Internaţionale a Poliţiei Criminale Interpol de la Lyon pentru a fi localizat, la solicitarea autorităților de la Chișinău. Sursele Deschide.MD au menționat că Constantin Botnari ar fi vizat în dosarul fostului director de la Agenția Servicii Publice (ASP), Serghei Răilean, care, la începutul lunii noiembrie curent, a fost reținut în urma unei operațiuni SIS și PCCOCS pentru abuz și depășirea atribuțiilor de serviciu.

Potrivit PCCOCS, în perioada în care a condus ASP, Serghei Railean a facilitat emiterea actelor de identitate – buletine de identitate și pașapoarte pe numele mai multor persoane din anturajul lui Vladimir Plahotniuc, cu încălcarea vădită a procedurilor stabilite, inclusiv în lipsa solicitanților.

Amintim că Constantin Botnari a fost considerat mâna dreaptă a lui Vlad Plahotniuc, fiind numit de reprezentanții opoziției „borseta lui Plahotniuc”.

După plecarea PDM de la guvernare, în iunie 2019, Botnari și-a depus mandatul de deputat, s-a retras din spațiul public și a părăsit R. Moldova.