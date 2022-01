Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Nicu Popescu, a avut astăzi o întrevedere cu ambasadorul României la Chișinău, Daniel Ioniță, cu care a discutat probleme ce țin de securitatea regională, dar și despre pregătirea Ședinței Comune ale Guvernelor României și R. Moldova.



„În contextul discuțiilor pe care le purtăm zilele acestea privind situația de securitate regională, am avut astăzi o întrevedere cu ambasadorul României la Chișinău, Daniel Ioniță. Am reiterat că Republica Moldova sprijină necesitatea dialogului cu privire la securitatea europeană și pledează pentru desfășurarea acestuia într-o atmosferă pașnică și constructivă”, se arată într-o postare oficială a ministrului.



Cei doi diplomați au discutat și despre pregătirile ședinței comune ale celor două Guverne.

„De asemenea, am discutat despre procesul de pregătire a viitoarei Ședințe Comune a celor două Guverne. Am salutat dialogul politic foarte dinamic din ultima perioadă și am convenit să accelerăm implementarea proiectelor bilaterale în sectoare cheie ce se regăsesc în Foaia de parcurs privind domeniile prioritare de cooperare România - Republica Moldova, semnată la București, la 23 noiembrie 2021”.



Menționăm că tot astăzi Nicu Popescu a discutat cu ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Marko Șevcenko, evoluțiile situației de securitate regională și implicațiile acesteia pentru Republica Moldova au fost discutate în cadrul unei întrevederi a ministrului de Externe.



„Republica Moldova se pronunță pentru discuții cuprinzătoare și incluzive cu privire la consolidarea securității europene, care să ia în considerare respectarea intereselor și îngrijorărilor tuturor statelor vizate.” – a spus vicepremierul Nicu Popescu.