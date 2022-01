Vicepremierul Andrei Spînu examinează posibilitatea renegocierii contractului cu Gazprom, astfel încât Republica Moldova să nu mai achite concernului rus avansul de 50%. O spune deputatul PAS, Lilian Carp, potrivit căruia prețul achitat de Republica Moldova pentru gazul rusesc este determinat de evoluțiile de pe piața internațională. În același timp, opoziția extraparlamentară și comentatorii politici spun că guvernarea ar trebui să comunice fără ocolișuri cu cetățenii și să-i pregătească de noi majorări ale prețurilor, notează IPN.

Reprezentanții guvernării spun că majorarea prețului de achiziție a gazului rusesc este influențată de fluctuațiile de pe piața internațională, iar Republica Moldova nu are nicio pârghie în acest sens. Potrivit deputatului PAS, Lilian Carp, Guvernul ar urma să vină cu noi modalități de suport a cetățenilor cu venituri modeste pentru a-i ajuta să facă față poverii facturilor. În același timp, este examinată posibilitatea renegocierii contractului cu Gazprom.



„Prețul la burse depășește acum 1200 de dolari pentru o mie de metri. Prețul la gaz în Republica Moldova este creat din două componente, este vorba despre prețul de piață a gazelor naturale și o altă componentă este prețul la petrol. Prețul la petrol este unul mai stabil față de prețul la gaz. Contractul actual cu Gazprom stabilește un preț de 3 ori mai mic față de piața europeană, trebuie să recunoaștem acest lucru. Ceea ce-și propune Andrei Spînu este că obțină prin renegociere să nu achităm avansul de 50%. Înțelegem că Moldovagaz nu are capacitatea de a plăti în avans. La moment, din acumulările de la cetățeni s-a colectat 40% din suma necesară. Noi vom căuta soluții cum să ne asumăm plata facturii. Se discută posibilitatea ca Moldovagaz să ia un credit, pentru a putea achita factura”, a spus deputatul PAS, Lilian Carp, în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8.



În același timp, reprezentanții opoziției extraparlamentare spun că achitarea datoriilor Moldovagaz din fondurile bugetului de stat devine o practică periculoasă și incorectă în raport cu cetățenii care nu sunt consumatori de gaze naturale.



„Noi nu avem cifre, date, Moldovagaz este cea mai închisă întreprindere, e stat în stat, dar dacă ne ghidăm strict după facturi, facturile pe decembrie sunt de două ori mai mari față de noiembrie. Sunt sume exorbitante. Este puțin probabil ca achitările să fie aproape de 100%, așa cum s-a întâmplat în noiembrie. Și iar Moldovagaz va solicita ajutor din partea bugetului de stat. Este o practică defectă când cu banii contribuabililor, o parte dintre ei nici nu sunt consumatori de gaze, mai ales cei din zonele rurale, sunt achitate datoriile unei întreprinderi afiliate Gazprom-ului către Gazrom direct”, a spus reprezentantul Platformei DA, Alexandru Slusari.



Comentatorii politici critică guvernarea pentru comunicarea deficitară pe timp de criză. Potrivit lor, autoritățile au greșit atunci când au anunțat cetățenii că prețul de achiziție va scădea, în condițiile în care majorările erau inevitabile.



„Nu guvernarea stabilește prețurile, prețurile sunt stabilite de piață. Guvernarea n-are treabă cu creșterea prețurilor, dar ea poartă răspundere politică. Guvernarea are o problemă de comunicare. Guvernarea trebuia să anticipeze și să pregătească moral oamenii pentru faptul că-i așteaptă greutăți. Din punct de vedere economic, contractul Gazprom cu Moldova este o picătură, absolut neimportantă pentru Rusia, Gazprom poate să ne dea și gratis acest gaz, dar pentru ei gazul este un dispozitiv geopolitic pentru a duce Republica Moldova acolo unde trebuie să stea în conceptul geopolitic al Federației Ruse”, a spus comentatorul politic, Anatol Țăranu.



„Se putea de anticipat că prețurile vor crește, existau tendințe foarte clare că există deficit de gaze pe piața europeană și prețurile se vor menține înalte până în sezonul de primavară-vară. Dar acest lucru nu a fost comunicat sincer, populația n-a fost pregătită și putem cataloga comunicarea pe care a avut-o Ministerul Infrastructurii drept o dezinformare, pentru că se știa foarte bine ce urmează. La negocierile cu Gazprom, pe lângă prelungirea contractului, a fost semnat și un protocol adițional în care se spune clar că partea moldovenească își asumă responsabilitatea că factura va fi achitată, respectiv dacă populația se va confrunta cu probleme legate de incapacitatea de plată, iar mecanismul de compensare nu va fi suficient, asta ar pune sub risc tot acordul cu Gazprom. Problema nu este doar în prețul actual, ci în ceea ce vom face în următoarele luni, în condițiile în care prețul rămâne ridicat”, a spus comentatorul politic Dionis Cenușă.



Potrivit unui comunicat de presă al Moldovagaz, prețul de achiziție al gazelor naturale, furnizate de Gazprom a constituit, în luna ianuarie 2022, 646 dolari pentru mia de metri cubi. Majorarea este justificată prin creșterea cotațiilor la bursele europene de gaze.