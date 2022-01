O nouă ofensivă a Rusiei în Ucraina nu este inevitabilă, însă este foarte important să se înțeleagă adevăratele intenții ale Kremlinului și momentul în care aceasta ar putea fi lansată. De această părere este fostul comandant al trupelor SUA din Europa, generalul în rezervă Ben Hodges. Într-un interviu pentru Radio Chișinău, el spune că acum Kremlinul vrea să se asigure că nimeni la periferiile sale nu va deveni o societate prosperă și democratică, pentru că acest lucru i-ar putea influența pe ruși. În opinia generalului în rezervă Ben Hodges, Kremlinul vrea să restabilească zona de influență a URSS-ului și să aibă acces nelimitat la regiunea Mării Negre. În cazul unei posibile ofensive ruse în Ucraina, Rusia ar putea folosi trupele din regiunea transnistreană pentru a crea diversiuni. Iar despre situația din Kazahstan, generalul american susține că rușii o vor folosi ca o posibilitate de a demonstra că orice potențială revoluție colorată va fi înăbușită dur și imediat.

- În ultimele săptămâni suntem martori a unor tensiuni între Ucraina și Rusia, se pare că cele mai înalte tensiuni din ultimii ani. Rusia a continuat să maseze trupe la granița cu Ucraina, iar Kievul se îngrijorează că Moscova ar putea organiza o nouă invazie în următoarea perioadă. Domnule general Ben Hodges, credeți că Rusia va invada Ucraina?

Cred că este important să înțelegem că Rusia deja a invadat Ucraina în 2014 și rușii sunt încă acolo, omorând soldați ucraineni în Donbass aproape în fiecare săptămână. Rușii au ocupat ilegal și Crimeea. Astfel punctul de pornire ar trebuie să fie: nu dacă Rusia va invada Ucraina, ci dacă Rusia va începe o nouă ofensivă în Ucraina. Cred că este o distincție importantă. Răspunzând la întrebarea propriu-zisă, nu este inevitabilă o nouă ofensivă rusă în Ucraina, dar nu aș spune că toate lucrurile sunt aranjate. Dacă Kremlinul decide să facă următorul pas și înceapă o nouă ofensivă acolo, totul este deja acolo și pot face ofensiva rapid, dar provocarea este mereu să înțelegem intențiile și sincronizarea sau momentul în care s-ar putea produce aceasta. Este Crăciunul ortodox și nu m-aș aștepta la acțiuni acolo și apoi se apropie Jocurile Olimpice din China, astfel dacă președintele Putin ar decide să facă ceva în Ucraina, ar distrage prea mult atenția de la Jocurile Olimpice ale lui Xi Jinping. Acești factori, cât și condițiile meteo vor influența momentul unei potențiale invazie.

- Ați vorbit și despre intențiile Rusiei. Care ar fi adevăratele intenții ale Rusiei în contextul unei posibile ofensive în Ucraina?

Probabil sunt trei nivele diferite de intenție. Intențiile imediate sunt de a prezenta Ucraina în fața Vestului ca un stat eșuat, un stat care nu se poate integra în UE sau NATO, ale cărui business și societate nu se vor putea integra în Vest cu adevărat. De aici vin și presiunile asupra guvernării lui Zelenski, dezinformarea constantă, exploatarea constată a problemelor interne din Ucraina, perturbarea economiei Ucrainei în Marea Azov prin îngreunarea circulației navelor prin strâmtoarea Kerci, Mariupol și Berdeansk – toate aceste acțiuni sunt întreprinse de Rusia pentru a se asigura că Ucraina va eșua. Următoarea intenție este una strategică: Kremlinul vrea să se asigure că are acces nelimitat către Marea Neagră, și respectiv către Marea Mediterană și către Oceanul Atlantic, este un obiectiv geografic pentru Kremlin.

În al treilea rând, cred că aceste acțiuni ale Rusiei sunt parte a unui obiectiv mai mare: Kremlinul vrea să se asigure că nimeni la periferiile sale nu va deveni o societate prosperă și democratică. Din acest motiv, Rusia a sprijinit înăbușirea protestelor în Belarus, a trimis trupe în Kazahstan și în mod sigur, Kremlinul nu vrea să vadă Ucraina sau Republica Moldova devenind societăți prospere și libere, pentru că aceste lucruri îi vor influența pe cetățenii ruși, în special pe cei care trăiesc în afara Moscovei sau Sankt-Petersburgului(...) Rusia se teme că proprii săi oameni vor vedea cât de bună este viața într-o societate liberă și plină de oportunități.

- Deci, totul este despre menținerea influenței Kremlinului în regiune?

Evident. Kremlinul vrea să aibă ce a avut URSS-ul după cel de-al doilea război mondial, să restabilească această frică. Dar în anul 2022, acest lucru este nu este acceptabil. Europenii nu va accepta acest lucru, nici Statele Unite nu vor accepta ca Rusia să decidă ce se va întâmpla în Republica Moldova, Ucraina sau în alte țări.

- Sunt eficiente acțiunile NATO de a împiedica acțiunile Rusiei privind menținerea influenței în regiune?

Nu sunt suficiente. Cel mai important este ca statele membre ale NATO și UE să rămână împreună, să fie unite din punct de vedere economic și diplomatic. Dacă Kremlinul va vedea că mai multe țări ca Germania, Franța, Italia, Olanda de exemplu vor să sprijine sancțiunile și presiunile diplomatice asupra sa, atunci acțiunile vor deveni eficiente. Dar dacă aceste presiuni vin doar din partea Statelor Unite, nu și din partea aliaților, atunci riscurile de agresiune ale Rusiei devin mai mari. Vorbind în mod special despre NATO, cred că Alianța nu are încă o strategie pentru regiunea Mării Negre. Și nu este vorba doar despre Ucraina, ci și despre Republica Moldova, România, Bulgaria, Turcia, Georgia. E nevoie de o strategie care să asigure libertatea de navigare, comerțul, o relație îmbunătățită cu Turcia.

- În regiunea transnistreană din Republica Moldova, avem trupe ruse amplasate ilegale. Reprezintă acestea un risc pentru noi în cazul unei noi invazii în Ucraina? Ar putea fi aceste trupe reactivate?

Cred că trupele pe care le are Rusia în regiunea transnistreană nu sunt multe, dar sunt semnificative din punctul de vedere al amplasării lor. Sunt numeroase scenarii în care Kremlinul ar spune că e o criză umanitară și ar trebui să facă ceva sau că trupele ruse sunt sub presiune din partea NATO - adică anumite scenarii care i-ar justifica pe rușii să întreprindă anumite acțiuni cu aceste trupe. În cazul unei noi ofensive în Ucraina, am putea să ne imaginăm un scenariu în care trupele ruse din regiunea transnistreană ar putea fi folosite pentru a crea diversiuni sau pentru a le îngreuna ucrainenilor acțiunile militare contra rușilor. Cred că Rusia menține aceste trupe acolo pentru a avea opțiuni.

- Cum ar putea țări ca Republica Moldova, care nu sunt parte a NATO să-și asigure securitatea?

Cred că e nevoie de trei lucruri. Societatea moldoveană trebuie să aibă mass-media puternice, să aibă încredere în sistemul judiciar, în lideri, în sistemul financiar. E ceea ce se numește reziliență socială, astfel încât oamenii să fie rezistenți în fața dezinformărilor și să aibă încredere în rezultatele alegerilor. Acesta este cel mai important lucru. În al doilea rând, ajută să ai prieteni și să lucrezi cu vecinii: România, Ucraina, să existe exerciții comune, să devii integrat în procesul de securitate din regiune. Și în al treilea rând, cred că oamenii din Moldova trebuie să decidă unde este viitorul lor, unde este mai bine pentru ei? Unde este mai bine: acolo unde există mai multe oportunități pentru familie, asistență medicală de calitate, șanse de angajare, studii de calitate? Sub influența Kremlinului sau în asociere cu țările din Vest? Cred că așa Moldova se poate proteja.

