„Ne aflăm la finalul unui an cu multe lecții. Un an marcat de greutăți, un an care ne-a pus la îndoială optimismul, speranța zilei de mâine, însă noi am reușit să dăm dovadă de solidaritate. Am demonstrat că suntem mai puternici, că prețuim libertatea și că știm să luptăm pentru ea”. Declarația aparține președintelui Parlamentului, Igor Grosu.

Într-un mesaj de felicitare cu ocazia Anului Nou, speakerul a menționat că în 2021 s-a făcut un pas mare către scopul comun al cetățenilor - construirea unei țări libere și prospere.

„Am reușit acest lucru datorită încrederii dvs, pentru că am fost uniți și am muncit împreună. Am început curățarea țării de corupți, să facem ordine în justiție, am scos țara din izolare internațională. Din păcate, nu putem spune că tot greul a trecut. Însă vă spun că vom face tot ce ne stă în puteri ca anul care vine să fie mai ușor pentru oamenii Moldovei. Avem mult de muncit, dar suntem aproape de izbândă și vă îndemn să credeți în capacitatea noastră de a construi o societate prosperă”, a precizat el.

Potrivit lui Grosu, R.Moldova va ieși cu capul sus din aceste greutăți: „În 2022 intrăm cu lecțiile învățate, intrăm mai puternici și plini de speranțe. Haideți să pășim curajoși, implicați, solidari și să lucrăm umăr la umăr, zi de zi, pentru ca țara noastră să fie un loc unde să vrei să trăiești, să vrei să revii, să fie „acasă” pentru toți cetățenii noștri”.