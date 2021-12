Printre evenimentele importante ale anului 2021, care au avut un impact hotărâtor asupra scenei politice și asupra societății, a fost decizia Curții Constituționale (CCM), care a declanșat alegerile parlamentare anticipate din luna iulie. Solicitați de IPN, experții politici Veaceslav Berbeca și Cornel Ciurea au plasat decizia CCM pe primul loc în topul evenimentelor cu impact semnificativ în 2021.

„Primul eveniment pe care putem să-l accentuăm este decizia Curuții Constituționale, care a permis declanșarea alegerilor parlamentare. La rândul lor, aceste alegeri au avut un impact foarte mare asupra scenei politice din Republica Moldova. Or, am avut rezultate la care multă lume nu se aștepta – puțini se așteptau că vom mai avea un partid care, vreodată, ar putea să câștige majoritatea parlamentară, așa cum a fost în cazul PCRM, în perioada 2001 – 2009. Ceea ce s-a produs în iulie a dat peste cap multe pronosticuri. N-am mai avut un partid pro-european care să obțină o majoritate confortabilă. De aici a rezultat crearea unui guvern monopartid”, a menționat Veaceslav Berbeca.



Expertul a făcut o evaluare a activității Guvernului PAS. „Cred că actualul Guvern încă se adaptează, încearcă să înțeleagă bine lucrurile, cum trebuie ele pornite, dezvoltate, elaborate. Nu am văzut un plan de dezvoltare economică, așa cum ne-am fi dorit. Lupta cu corupția este un lucru foarte important, dar este o chestiune de lungă durată. Dar cred că, în același timp, pe noi acum ne interesează foarte mult și dezvoltarea economică, fiindcă suntem cel mai slab dezvoltat stat din Europa și din acest punct de vedere eu văd o mare problemă”, a specificat Veaceslav Berbeca. Problemele social-economice sunt cauza principală a scăderii PAS-ului în sondaje.



În opinia expertului, în 2022 putem asista la unele remanieri în Executiv. „Văd o bâlbâială, o șovăială în rândul mai multor miniștri. M-aș fi așteptat să fie mult mai activi și să vină cu planuri clare de lucru, din care să se vadă ce doresc să facă în viitorul apropiat și cum vor să depășească problemele din domeniul fiecăruia dintre ei. Unii miniștri încă nu au convins că sunt la locul potrivit. De aceea, bănuiesc că am putea să ne așteptăm și la remanieri în actualul Guvern. Consider că ar trebui să se intervină, fiindcă lucrurile nu merg foarte bine în anumite domenii și trebuie impulsionate, inclusiv prin schimbarea unor miniștri”, a opinat Veaceslav Berbeca.



Expertul a mai evidențiat și avizul Comisiei de la Veneția cu privire la Legea Procuraturii, care a solicitat guvernării să schimbe puțin accentele în reforma justiției. „Felul cum au pornit probabil nu este cel mai bun. Lucrurile ar trebui să fie schimbate. Au pornit precum un atac cavaleresc în reforma justiției. Optica va trebui schimbată, fiindcă sunt anumite lucruri care trebuie respectate, pentru ca să construim un stat de drept, așa cum ne dorim”, a specificat veceslav Berbeca.



În opinia analistului politic Cornel Ciurea, decizia Curții Constituționale, care a dus la provocarea alegerilor parlamentare anticipate, de asemenea este principalul eveniment al anului politic 2021. După aprecierea sa, „a fost o decizie incorectă, care a dat tonul întregii dinamici politice de mai departe, cu încălcarea legii, cu instalarea la putere a PAS-ului, care sfidează regulile democratice”. Pe locul al doilea în top, Cornel Ciurea a plasat „negocierile cu privire la prețul la gaze, care demonstrează oarecum importanța Rusiei pentru Republica Moldova și faptul că Republica Moldova nu poate juca doar de partea unui singur pol geopolitic”.



Expertul a evaluat critic activitatea Guvernului PAS. „Deocamdată, Guvernul se acomodează la pupitrul de comandă. Încă stau prost cu apăsatul butoanelor. Comite multe gafe și nu știm dacă e o perioadă de încercare care va trece rapid, după care Guvernul va acționa mult mai competent, sau această suită de erori va continua pe o perioadă nedefinită. Nu știm dacă Guvernul va învăța ceva din propriile greșeli sau nu”, a precizat Cornel Ciurea.