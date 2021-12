Președintele Maia Sandu spune că autoritățile urmăresc cu îngrijorare acțiunile de la granița dintre Rusia și Ucraina. Șeful statului spune că izbucnirea unui conflict miliar va afecta, inevitabil, Republica Moldova. Totuși, președintele Sandu și-a exprimat speranța că actorii internaționali vor identifica soluții pentru a asigura pacea pe continent. Deși regiunea transnistreană reprezintă un focar de instabilitate, Maia Sandu spune că nu planifică o discuție sau o întrevedere cu liderul separatist, Vadim Karasnoselski, notează IPN.



O eventuală invazie a Rusiei în Ucraina, după ce Kremlinul și-a dislocat soldați și tehnică militară la graniță, pune pe jar și autoritățile de la Chișinău. Președintele Maia Sandu spune că un conflict militar, va afecta și Republica Moldova și va destabiliza puternic regiunea.



„Este o problemă mai mare decât Republica Molodva și rezolvarea ei depășește capacitatea noastră. Sunt implicate cele mai importante forțe și instituții în căutarea unor soluții pașnice. Urmărim ce se întâmplă, avem mecanisme de colectare a informațiilor, avem niște protocoale pe care le actualizăm pentru fiecare situația în parte, dar în caz de acțiuni militare, asta ne va afecta și va fi o situație gravă pentru toți cei din regiune. Sperăm să nu se ajungă acolo, contăm pe acțiunile diplomatice ale Occidentului și Rusiei”, a spus Maia Sandu în cadrul emisiunii „În Profunzime” de la PROTV Chișinău.



În același timp, președintele Maia Sandu spune că nu intenționează să se întâlnească cu liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnosleski. Șeful statului spune că nu are programată o astfel de întrevedere, deși recent, liderul separatist a publicat o scrisoare prin care solicită o întrevedere cu președintele Sandu pentru a discuta „bazele reglementării transnistrene”.



„Nu am văzut nicio scrisoare, nu am planificată nicio discuție sau întâlnire cu Krasnoselski. Toate discuțiile pe care le avem în contextul rezolvării anumitor probleme se fac prin intermediul Biroului de reintegrare. Nu văd necesitatea unei întâlniri”, a spus Maia Sandu.



Președintele Republicii Moldova a criticat și participarea ambasadorului rus, Oleg Vasnețov, la așa-zisa „inaugurare” a liderului separatist, în condițiile în care Republica Moldova nu recunoaște și califică drept nule alegerile prezidențiale organizate recent în stânga Nistrului.



„Este un gest neprietenos. Ministerul de Externe a solicitat tuturor ambasadelor să nu trimită observatori. Cei care au fost identificați ca potențiali observatori au fost trimiși acasă de la Aeroport. Soluția diferendului transnistrean trebuie să fie elaborată în interiorul țării, nu în afară, această soluție trebuie să fie susținută de toate forțele și de cetățeni, pentru această soluție trebuie să existe și sprijin extern, pentru că aceasta este realitatea geopolitică în care suntem”, a mai spus șeful statului.