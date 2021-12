Președinta Maia Sandu a participat în această seară, alături de Prim-ministra Natalia Gavrilița și de Președintele Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea Târgului de Crăciun organizat în capitală de Guvernul Republicii Moldova. Șefa statului i-a salutat pe oamenii prezenți în public, dar și pe cei care au urmărit evenimentul online sau la televizor, urându-le tuturor sărbători luminate.

„Astăzi se împlinește exact un an de când am devenit președinta Republicii Moldova - țara pe care mi-o doresc și pe care ne-o dorim cu toții mai bogată, mai mândră, mai fericită. A fost un an care ne-a pus la încercări nemaivăzute, dar și un an când Moldova și-a refăcut bunul nume în lume. A fost un an complicat pentru noi și un an complicat pentru întreg globul. Dar și un an în care a reapărut speranța. Speranța, care hrănește încrederea și încrederea care hrănește puterea de a transforma visele în realitate. Pentru fiecare om și pentru toată țara!

„Suntem o țară mică, dar o familie mare. Iar Crăciunul, întotdeauna, este despre familie și iubire, solidaritate și generozitate, despre empatie și puterea de a dărui. De aceea, vă îndemn ca, în aceste zile, să avem grijă de cei, cărora le lipsește căldura sărbătorilor. Vreau să transmit un gând bun și celor care, de sărbători, sunt departe de casă, dar și celor care sunt la muncă, cei care au grijă de liniștea noastră sau care salvează vieți. Avem nevoie de solidaritate, de grijă reciprocă, pentru a trece mai ușor peste greutăți și pentru a ne bucura de ziua de mâine.

Crăciun fericit tuturor!”, a spus Președinta Maia Sandu în mesajul său.