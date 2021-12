Președintele Parlamentului Igor Grosu, a ținut un discurs la încheierea sesiunii de toamnă a Parlamentului de Legislatura a XI-a. În discursul său, Grosu a apreciat anul 2021 ca fiind unul bun și cu lecții învățate. Totodată, președintele legislativului a menționat că vede anul viitor ca pe unul al proiectelor în sate, indiferent de culoarea politică.

„Stimați colegi, dragi deputați,

Ne aflăm la sfârșit de Legislatura a XI-a, la sfârșitul anului 2021.

Pentru mine a fost o onoare și o provocare să moderez ședințele Parlamentului. Dacă să facem o retrospectivă, eu zic că 2021 a fost un an bun, noi nu trebuie să căutăm ani răi. A fost un an din care noi ieșim mai căliți, cu lecții învățate. A fost un an în care ne întrebam „Încotro merge Republica Moldova”. Într-un final – au câștigat cetățenii.

Am ieșit căliți din pandemie pentru că până la urmă a apărut în societate mai multă empatie, mai mult respect. Aici, vreau să aduc sincere mulțumiri celor care au fost în prima linie.

Am mai primit o lecție din afară, din partea diasporei, comportamentul lor din campanie redă un adevăr – când ești departe de casă apreciezi mai mult dorul de casă.

Altă lecție foarte bună – am văzut că avem foarte mulți prieteni, țări care știam că există, dar când ne-a fost nouă cel mai greu, ei au rupt de la ei și ne-au ajutat să luptăm cu pandemia. Tot ei, ne-au ajutat și cu criza energetică.

Acum, eu privesc în 2022 și îmi doresc și sunt sigur că 2022 va fi un an al proiectelor în toate satele noastre, indiferent de culoare politică. Toți sunt cetățenii noștri.

2022 să fie un an în care reforma justiției să fie în prim plan, să-i aducem acasă pe cei rătăciți și să întoarcă banii furați. Da, lucrurile se mișcă încă lent, dar deja se mișcă.

În preajma sărbătorilor, vă doresc să savurați clipele alături de părinți, mamă, tată, copii, iar dacă sunteți departe, telefonați.

Crăciun fericit și La Mulți Ani!”, a declarat Igor Grosu la sfârșitul sesiunii.

Menționăm că, deputații s-au convocat vineri în ultima ședință plenară a sesiunii de toamnă. Parlamentul se întruneşte în două sesiuni ordinare pe an. Sesiunea de primăvară începe în luna februarie şi nu poate depăşi sfârşitul lunii iulie. Sesiunea de toamnă începe în luna septembrie şi nu poate depăşi sfârşitul lunii decembrie.