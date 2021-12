Comentatorul politic Ion Tăbârță califică drept previzibil trendul descendent din sondaje al Partidului Acțiune și Solidaritate. Potrivit lui Tăbârță, guvernarea nu reușește să se ridice la nivelul așteptărilor cetățenilor, totuși, deocamdat,ă nu poate fi vorba despre o dezamăgire totală a alegătorilor în guvernarea PAS. În același timp, sociologii care au făcut publice în această săptămână două sondaje de opinie, în cadrul cărora intenția de vot a cetățenilor este diferită, explică datele prin metodele diferite de intervievare a cetățenilor, notează IPN.



Potrivit sondajului realizat de IData, dacă duminica viitoare ar fi organizate alegeri parlamentare, PAS ar acumula 28,7%, PSRM – 14,9%, iar Partidul Șor – 10,8%. Datele IData sunt diferite de datele sondajului realizat în aceeași perioadă, pe aproximativ același eșantion, de către compania CBS-Research. Potrivit CBS-Research, PAS și BECS sunt la același nivel în intențiile de vot ale cetățenilor, adică 24,7%.



„Situația datelor pe care noi le-am colectat era foarte clară, PAS rămâne partidul principal din Republica Moldova, oamenii au cea mai mare încredere în Maia Sandu și nu s-a întâmplat ceva ieșit din comun ca brusc alt politician să iasă la rampă. Sunt anumite schimbări, dar este la nivelul politicienilor care sunt plasați după Maia Sandu. De exemplu, Igor Dodon este într-o scădere pe care noi o monitorizăm lună de lună. Se atestă o scădere în sondaje a PAS-ului, ea este lentă și se atestă din luna septembrie. PAS și acum are capacitatea să ia 50% din voturi, asta este evident”, a spus directorul IData, Mihai Bologan, în cadrul emisiunii „Secretele Puterii” de la JurnalTV.



Comentatorul politic, Ion Tăbârță, spune că scăderea încrederii cetățenilor în actuala guvernare, reflectată și de sondajele de opinie este una firească și previzibilă.



„Descreșterea PAS este clară, au ridicat foarte mult ștacheta așteptărilor, iar acum este evident că guvernarea are probleme, s-a adăugat criza energetică, facturi majorate. În plus, rezultatul alegerilor din 11 iulie nu reprezintă bazinul natural, firesc, al PAS, la alegeri votează și diaspora, iar în măsurători ea nu este reflectată. În aceste condiții, trendul descendent al PAS este unul evident. Dar dacă ne uităm după dispoziția din societatea, încă nu putem vorbi despre o dezamăgire totală”, a spus Ion Tăbârță.



Vasile Cantarji, directorul companiei sociologice CBS- Research explică diferența dintre sondajul companiei sale și cel realizat de IData prin faptul că metodele de a pune întrebări cetățenilor au fost diferite. De asemenea, sociologul îi răspunde vicepreședintelui PAS, Olesea Stamate, care a calificat sondajul CBS-Research drept unul „desenat”.



„Noi am realizat sondajul prin interviuri față în față, cel prezentat de IData este realizat la telefon. Noi suntem obișnuiți cu atacuri din partea politicienilor. Politicienii noștri, din imaturitate politică, când nu sunt mulțumiți de felul cum arată în sondaje, atacă sondajele, dar nu încearcă să înțeleagă unde e problema lor. Au existat multe cazuri când politicienii, după atacuri la adresa sondajelor sau a presei, au obținut calificativul de „foști politicieni!. Olesea Stamate a uitat că am fost compania sociologică care și la ultimele parlamentare și la prezidențiale a prezis câștigătorul”, a spus Vasile Cantarji, CBS-Research.

Sondajul CBS – Research a fost realizat în perioada 4-15 decembrie, pe un eșantion de 1055 persoane și are o marjă de eroare de plus/minus 2,8%. Sondajul IData a fost realizat în perioada 12-19 decembrie, pe un eșantion de 1021 respondenți și are o marjă de eroare de plus/minus 3%.