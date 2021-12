Președintele interimar al Partidului Democrat, Monica Babuc, critică modul în care guvernarea realizează ceea ce ea numește „curățare a instituțiilor de stat” prin eliberarea din funcții a oamenilor care au activat în ministere zeci de ani și care dețin memorie instituțională. Liderul democraților califică opoziția parlamentară și extraparlamentară drept una dispersată. Totuși, potrivit lui Babuc, începând cu anul 2022, forțele politice își vor uni eforturile pentru a crea o opoziție veritabilă actualei guvernări, notează IPN.



Președintele interimar PDM spune că eliberarea în masă a funcționarilor din ministere, sub pretextul curățării sistemului, creează un deficit acut de cadre. Potrivit lui Babuc, în condițiile unor salarii mici la stat, demiterea angajaților pe criteriul simpatiilor politice reprezintă o eroare gravă.



„Lupta cu corupția nu poate avea loc prin mijloace ilegale, obiectivele trasate de PAS nu pot fi obținute prin repetarea procedeelor pentru care fostele guvernări erau blamate. Cât s-a vorbit de faptul că Guvernul Filip era unul nocturn? La ce oră a fost aprobat bugetul de stat pentru 2022? Trecut de miezul nopții. Este grav ce spun guvernanții acum că ei curăță aparatul de stat, sute de funcționari au fost eliberați. În calitate de ministru care a muncit 6 ani în Guvern cunosc că este extrem de dificil să găsești în Republica Moldova oameni competenți, dedicați, cu asemenea salarii și mai ales într-o asemenea atmosferă. Toată lumea trebuie să știe că este o lege care trebuie respectată, dar toată lumea are dreptul să se expună”, a spus Monica Babuc, în cadrul emisiunii „Loc de dialog” de la Radio Moldova.



Președintele interimar PDM spune că situația economică și socială din țară ar putea determina forțele politice extraparlamentare să se consolideze și să devină mult mai critice la adresa guvernării.



„Acum opoziția este dispersată sau aproape inexistentă. Opoziția din Parlament, cu toți oamenii pregătiți de acolo, oricum arată foarte palid și nu prea are credibilitate. Opoziția din afara Parlamentului este dispersată, vlăguită și apare sporadic în anumite luări de atitudine. Sau apare în luări de atitudine mai dese, dar care nu au prea multă relevanță. Din punctul de vedere al unei polemici politice civilizate este necesară opoziția constructivă. După anul nou, această creștere a prețurilor și modul în care facturile vor afecta cetățenii, cred că vor cataliza crearea unei opoziții care va fi mult mai vocală și mult mai eficientă”, a spus Monica Babuc.



Recent, și președintele fondator al Platformei DA, Andrei Năstase, a vorbit despre necesitatea conjugării forțelor tuturor formațiunilor proeuropene, prodemocratice, pentru a crea o opoziție constructivă actualei guvernări. Potrivit lui Năstase, Platforma DA va iniția negocieri cu celelalte partide în vederea creării unui Consiliu consultativ care să ofere expertiză actualei guvernări.