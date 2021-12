Președintele R. Moldova, Maia Sandu, continuă să promoveze schimbările R. Moldova în primul său an de mandat de președinte. Maia Sandu a publicat un video în care arată schimbările realizate datorită deblocării finanțării externe.

„În acest an, am reușit să deblocăm finanțarea externă pentru țara noastră și am mobilizat resurse importante, cu ajutorul cărora putem depăși mai ușor crizele cu care se confruntă Republica Moldova. Acești bani ne vor permite să reparăm infrastructura, să îmbunătățim calitatea serviciilor publice, să investim în dezvoltarea comunităților. Datorită lor putem schimba spre bine viața oamenilor din țara noastră. Am identificat finanțare pentru programe de dezvoltare pe termen mediu, inclusiv pentru îmbunătățirea infrastructurii și dezvoltarea comunităților. Datorită lor, vom schimba în bine viața oamenilor”, menționează preșdintele.