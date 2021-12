Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a venit cu o explicație, după ce legea, care prevede inclusiv și majorarea salariilor judecătorilor de la Curtea Constituțională până la 82.000 de lei, a fost votată în plenul legislativului. Președintele Parlamentului susține că de vină ar fi lipsa de comunicare cu Guvernul. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii ÎN PROfunzime.

Speakerul a mai precizat că una din probleme ar fi „graba” cu care s-a adoptat proiectul.

„Grabă strică treabă. S-a pornit de la discuții nu doare despre salariile membrilor CCM, dar și de la salariile angajaților Curții care sunt destul de modeste și se face un lucru foarte important acolo. A fost și o lipsă de comunicare cu Guvernul. Noi am avut senzația că Guvernul a dat aviz pozitiv. Între timp, lucrurile se precipitau, pentru că noi trebuia să reușim cu tot pachetul acesta de legi la bordul Fondului Monetar. În consecință, ne-am dat seama că atunci când te grăbești, de obicei, se întâmplă așa lucruri. Chiar astăzi am avut o discuție cu colegii și am zis: «Haideți fără grabă, pentru că dacă o să o luăm iar așa repede, la sigur că o să mai fie scăpări»”, a spus el.