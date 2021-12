„Dacă România şi Ucraina vor fi ameninţate de un atac al Rusiei, R. Moldova nu va avea unde fugi”, a declarat expertul militar ucrainean Mykhailo Samus, director la New Geopolitics Research Network, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru TVR MOLDOVA. Potrivit acestuia, regiunea transnistreană este o ameninţare pentru Ucraina, dar în special pentru R. Moldova şi chiar şi pentru România.

Domnule Samus, vă mulţumim pentru posibilitatea de a discuta din nou. Din păcate nu vom discuta despre un subiect plăcut. Vedem din nou mişcări de trupe ruse la graniţa cu Ucraina şi deja vedem în presă, pe surse, că războiul este inevitabil. Anterior, ne spuneaţi că Rusia poate desfăşura un război contra Ucrainei în orice moment. Dacă putem face o paralelă între mişcările de trupe din primăvara acestui an şi ce se întâmplă acum, cu ce se deosebeşte starea de lucruri de acum de cea din aprilie-mai?: Într-adevăr scenariul se repetă dacă discutăm despre ce se petrece în jurul Ucrainei la moment, atunci situaţia pare să se repete şi rezultate acestei situaţii este similară. Atunci Putin (n.r Vladimir Putin) a obţinut posibilitatea să se întâlnească personal cu Biden (n.r Joe Biden). Acum Vladimir Putin a primit posibilitatea de a discuta cu Joe Biden prin teleconferinţă. Unicul lucru care s-a schimbat, este comportamentul mai agresiv al Rusiei. Dacă atunci (n.r. aprilie-mai 2021) toţi vorbeau despre concentrare de trupe Putin vorbea foarte clar că nu are planuri de a ataca pe cineva punctual principal era să discute cu preşedintele SUA problemele securităţii globale, cu alte cuvinte Ucraina nu era un subiect central în acele negocieri, acum constatăm o schimbare de atitudine. Din toate comunicatele care au fost emise atât de la Kremlin cât şi de către administraţia Biden constatăm că retorica lui Putin era foarte agresivă. Acesta a declarat că vrea garanţii în scris că Ucraina nu va adera la NATO. Cerd că este pentru prima dată când auzim o asemenea declaraţie deschisă şi dură faţă de preşedintele SUA şi au mai fost câteva declaraţii destul de tranşante despre aşa zisele linii roşii. Am impresia că după prima provocare din aprilie-mai Putin a constatat că Occidentul (n.r. SUA-UE) a intrat în jocul lui şi acum a decis să ridice ştacheta şi să demonstreze că Rusia este cu adevărat gata de război, şi că Moscova poate începe operaţiuni militare dacă Occidentul va continua să susţină Ucraina şi să anunţe sus şi tare că Ucraina nu are dreptul să adere la NATO. Cu alte cuvinte se doreşte Finlandizarea Ucrainei. Cu alte cuvinte, Ucraina va devein un stat neutru recunoscut la nivel internaţional, un stat care nu are aspiraţii de aderare la Alianţa Nord-Atlantică şi va rămâne o zonă gri care ar fi convenabilă Moscovei. Putin înţelege că Rusia are mai multe mecanisme decât Occidentul, de a influenţa situaţia internă din Ucraina prin diferiţi politicieni prin pârghii economice. Cu cât Ucraina va fi mai departe de lumea Occidentalşă cu atât va fi mai bine pentru Rusia. Încă o diferenţă între situaţia actual şi cea din aprilie-mai este că nu va intervene deescalarea aceste Armate 1,8,20 vor rămâne nemişcate la graniţa cu Ucraina. Ar putea fi unele mişcări pur simbolice care să arate că unele unităţi se retrag, dar ameninţarea militară va rămâne practice la acelaşi nivel. Dacă vă amintiţi ce discutam noi în primăvara acestui an că după Summit-ul Putin-Biden va fi o deescalare, în realitate detensionarea nu a fost din punct de vedere militar.Din punct de vedere tehnic se cunosc planurile de atac dezvoltate de către Kremlin?Planurile sunt gata demult. Până în 2014 trupe ruse în jurul Ucrainei nu erau dislocate. Trupele ruse erau concentrate în direcţia Poloniei şi ţărilor baltice. La graniţa cu Ucraina era dezvoltată doar Aramata a 20-a dar aceasta era compusă doar din cadre militare, adică avea doar un punct de comandă în oraşul Voronej, câteva depozite vechi de păstrare a tehnicii, iar trupe de atac nu erau. Începând cu anul 2014 Moscova a creat trei Armate, este vorba despre Amata 1-a de tancuri care în continuare are ca direcţie de atac Polonia şi Ţările Baltice, Armata a 20-a care are ca direcţia atac dinspre nor-est contra Ucrainei şi Armata a 8-a cu central de comandă în Novocerkask cea care se ocupă de asigurarea trupelor ruse de ocupaţie din Donbas. Aceste forţe sunt gata de atac. Bineînţeles aceste trei Armate ştiu foarte clar unde se află şi pentru ce au fost create şi ce au defăcut în diferite scenarii. Noi (n.r. Ucraina) considerăm că Rusia este gata de orice situaţie şi să desfăşoare diferite operaţiuni de atac de la câteva operaţiuni tactice până la un război masiv de ocupaţie. Încă din luna aprilie a acestui an am observant că Rusia a făcut exerciţii în Crimeea un nou tip de operaţiuni cu trupe aero-purtate. În baza brigăzii de trupe aero-purtate din Volgograd în Crimeea au fost create trupe mobile aero-purtate care folosesc elicoptere. Asemenea tip de trupe vor acţiuna în dimensiune tactică spre deosebire de trupele clasice care folosesc avioane mari gen IL-76, acestea sunt împărţite în grupuri mici care se deplasează cu elicoptere şi vor acţiona pe distanţe mici 50-100 de KM. Acest lucru denotă faptul că Rusia ar putea ataca sudul Ucrainei cu trupe din Crimeea ocupată în 2014. Aceasta ar putea prevedeea asigurarea unui corridor terestru între Odesa şi peninsula Crimeea ceeea ce le-ar oferi posibilitatea alimentării cu apă a peninsulei. De asemenea ei mai elaborează operaţiuni cu trupe marine de până la 5000 de oameni în regiunea Odesa şi Marea Azov, deoarece în Crimeea au fost transferate trupe din Marea Caspică. Noi înţelegem că Rusia este gata de orice acţiuni, aceste acţiuni vor fi foarte rapide pe principiul acţiuni „fulger” pentru ca Ucraina să nu aibă posibilitatea de a lua decizi rapid. Eu cred că ei mizează pe faptul că Ucraina ar putea fi destabilizată situaţia internă pe fundalul unei crize energetice suprapusă unei crize economice şi social ear putea fi creată o situaţie internă similară anului 2014, când conducerea ţării nu va putea să-şi îndeplinească funcţiile pe fonul unor proteste masive, nu va putea să dea ordine organelor de forţă, acestea la rândul lor ar putea fi derutate. În aceste condiţii Rusia poate desfăşura câteva operaţiuni rapide pentru a ocupa noi teritorii pentru a pune Kievul şi Occidentulu în faţa faptului împlinit şi să propună demararea unor negocieri. În discuţiile cu Biden, Putin a declarat deschis că Ucraina trebuie impusă să respecte Acordurile de la Minsk, Ucraina trebuie impusă să se abţină de la unele acţiuni care ar putea duce la întărirea forţelor sale armate.Am văzut declaraţii foarte tranşante din partea ministrului de Externe al României, domnul Bogdan Aurescu, despre ceea ce se întâmplă la graniţa Ucrainei cu Rusia. A spus că NATO trebuie să fie foarte atentă la ce se petrece pe flancul estic al Alianţei. Trebuie şi Chişinăul să fie îngrijorat de ceea ce se întâmplă sau această ameninţare vizează doar Ucraina?