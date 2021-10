„Am discutat despre problemele cu care se confruntă cetățenii Republicii Moldova și despre agenda de dezvoltare a țării noastre, promovată de actuala guvernare. Am primit asigurările doamnei Dunnigan de susținerea Statelor Unite pentru realizarea acestei agende. Am discutat despre relațiile bilaterale moldo-americane, inclusiv programele de asistență pentru dezvoltare, finanțate de SUA în Republica Moldova. Am mulțumit pentru sprijinul generos oferit de SUA pentru dezvoltarea comunităților noastre și a mai multor industrii locale, și pentru ajutorul de solidaritate pe care l-am primit în lupta cu pandemia. Am subliniat, în context, că Moldova își dorește să aprofundeze Dialogul Strategic cu SUA, unul dintre principalii noștri parteneri de dezvoltare”, se arată într-un mesaj postat de Maia Sandu.