Pentru a îmbunătăți viața cetățenilor e nevoie de investitori, iar la venirea acestora statul va avea grijă să asigure un climat de afaceri propice, unde relațiile fiscale, juridice și de altă natură cu autoritățile să fie clare, transparente și bine-intenționate. Declarația aparține președintei Maia Sandu și a fost făcută în debutul Forumului bilateral Republica Moldova – Germania, care a avut loc miercuri la Chișinău, transmite IPN.

„Statul Republica Moldova dorește să fie partenerul oamenilor de afaceri, nu gardianul acestora”, a declarat șefa statului.



În ultimii ani, a continuat Maia Sandu, Republica Moldova a fost zguduită de scandaluri de corupție în sistemul bancar și judiciar, dar noua guvernare s-a angajat să corecteze aceste lucruri, să facă o reformă autentică în justiție, să pună capăt corupției, dar și să aducă o claritate în relația business-stat, să aducă stabilitatea sistemului bancar și să garanteze plin lege protejarea proprietății și investițiilor. Potrivit șefei statului, Moldova oferă mai multe oportunități pentru mediul de afaceri și acum este ocazia de a le valorifica în comun.



Prezent la eveniment, președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, a constatat că a găsit în Moldova o comunitate germană de afaceri consacrată. Președintele german a declarat că are acceptul Guvernului federal pentru resurse de cooperare pentru dezvoltare de aproximativ zece milioane de euro, prin care Germania vrea să ofere un impuls reformelor inițiate de Maia Sandu. Potrivit lui, reformele politice, combaterea corupției și o administrație funcțională constituie piloni fundamentali ai unei comunități de succes, dar și o premisă pentru o apropiere graduală de UE, până la o perspectivă de aderare.



Frank-Walter Steinmeier este sigur că drumul pe care a pășit Moldova poate duce țara la un viitor mai bun, în acest sens, Germania va asigura deplina susținere. Schimbarea însă are nevoie și de suportul unei societăți civile viabile, o economie puternică care creează locuri de muncă și oamenii care văd un viitor mai bun pentru ei și copii. În opinia sa, Germania și Moldova deja sunt parteneri comerciali de încredere. Volumul investițiilor germane directe se ridică la 275 de milioane de euro, iar companiile aici au creat peste noua mii de locuri de muncă.



Ion Iordachi, director general interimar la Agenția de Investiții „Invest Moldova”, speră că rezultatele exprimate în noua relație de colaborare între companiile moldovenești și cele germane nu vor întârzia să apară. Germania rămâne a fi unul dintre cei mai importanți parteneri ai Republicii Moldova, situându-se pe locul trei după volumul schimburilor comerciale, depășind în prima jumătate a anului suma de 341 de milioane de dolari. Cooperarea economică cu Germania este una intensă și benefică pentru Republica Moldova, iar Guvernul țării depune efort pentru a menține și spori intensitatea relațiilor economice. Moldova are semnate cu Germania 57 de acorduri și documente adiționale, în mare parte având un caracter economic. În Moldova activează peste 400 de agenți economici cu capital german. Agenția de Investiții oferă susținerea producătorilor moldoveni în procesul de accesare a pieței germane, dar și companiilor germane în procesul investițional în Republica Moldova.



Ulich Nussabaum, secretar de stat la Ministerul federal al economiei și energiei din Germania, a remarcat că e nevoie de condiții-cadru fiabile, condiții juridice care să permită investiții de succes și pentru a crea o bază de încredere pentru investitori.