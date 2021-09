„Datorită performanței remarcabile a doamnei președinte Maia Sandu și a forțelor pro-modernizare din R. Moldova, țara asta este din nou pe harta Europei și este din nou pe agenda UE, pe agenda occidentului, pentru că semnalele pozitive măsurile de sprijin vor veni în egală măsură. Este clar că în momentul acesta occidentul are din nou o speranță în modernizarea R. Moldova, are un partener acolo, lucru extrem de important, pentru că nu putea vorbi de modernizare, de prosperitate, de creșterea nivelului de trai cu Dodon și camarila lui, care n-avea în cap decât să se îmbogățească pe ei și pe acoliții lor. Toate aceste vizite (n.r. ale președinților străini la chișinău) trebuie luate ca un compliment la adresa președintei și ca o apreciere pentru eforturile pe care le-au făcut oamenii de acolo. R. Moldova are șansa să fie povestea de succes a Parteneriatului Estic. Dacă comparăm acum ce se întâmplă la Chișinău cu celelalte țări din Parteneriatul Estic, vedem că R. Moldova, de departe, stă cel mai bine”, a declarat Fota în cadrul emisiunii Punctul pe AZi de la TVR Moldova.